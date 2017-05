Maroc: Le nouveau terminal de l'aéroport Fès-Saiss répondra aux besoins croissants dans la région

Cette année, quatre œuvres artistiques, créées par des artistes marocains et qui "permettent d'avoir un certain nombre d'éléments culturels sur la ville de Fès", jalonnent le parcours des passagers en commençant par le départ jusqu'à l'embarquement, a détaillé le DG de l'ONDA.

D'un coût global de 471 millions de dirhams, ce terminal "permet de livrer des prestations et services de très haut niveau et de haute qualité au profit des passagers et des compagnies aériennes", a rassuré M. El Aoufir.

Le nouveau terminal a été construit sur une superficie de 28.000 m2 selon une "conception architecturale unique puisqu'il allie patrimoine architectural national marocain et beaucoup d'éléments contemporains et modernes", a-t-il poursuivi.

