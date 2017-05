Burkina Faso: Développement économique et social - La justice sociale, la condition sine qua non

Le Regroupement des jeunes pour la justice sociale (RJJS) a tenu, le vendredi 26 mai à Ouagadougou, la IIIe édition de ses «24 heures pour la justice sociale au Burkina Faso».

Pour la troisième fois consécutive, le Regroupement des jeunes pour la justice sociale (RJJS) a tenu, le vendredi 26 mai 2017, à Ouagadougou les "24 heures pour la justice social au Burkina Faso" sous le thème : « Jeunes, soyons artisans d'un monde plus paisible, juste et équitable pour un développement économique et sociale durable au Burkina Faso». Au programme de cette activité, un don de sang, une formation en secourisme, une conférence publique, un tournoi maracana, des prestations d'artistes-musiciens et un concert.

Pour le président du RJJS, Dr Dieudonné Tialla, le monde est marqué par l'injustice et l'intolérance. Le RJJS, à travers cette édition, veut interpeller la jeunesse sur tous les actes d'injustice sociales qui minent la société burkinabè d'où l'importance du thème.

« Le monde est marqué par une phase d'injustice sociale. Nous les jeunes nous voulons cultiver la paix, la non-violence, la cohésion sociale nationale.

C'est la raison pour laquelle, nous tenons depuis trois ans cette édition », a-t-il déclaré. Il a ajouté que le regroupement travaille à ce que chaque jeune soit artisan d'un monde paisible, juste et équitable. Car, selon lui, sans leur participation individuelle, le monde restera dans l'injustice.

Le parrain de l'édition, le chargé de la jeunesse auprès de la présidence, Kassoum Bienvenu Venegda, a souligné que le thème est d'actualité. C'est pourquoi, pour lui, il est important de travailler à assurer à la jeunesse que chacun a droit à une justice équitable.

« Il y a des évènements qui se passent dans le pays où chacun est justicier. Il est nécessaire que les jeunes se regroupent pour dire non à cela. Cette personne peut se retourner contre nous et réclamer justice », a fait savoir M. Venegda. Par contre, a-t-il ajouté, il est plus judicieux dans ce cas de se référer aux entités compétentes.