Burkina Faso: Partenariat avec Plan International - Renouvellement d'engagement

Le Premier ministre burkinabè, Paul Kaba Thiéba a reçu en audience une délégation de Plan International, le lundi 29 mai 2017, à Ouagadougou. Ils ont échangé sur les interventions de l'organisation au Burkina Faso.

Plan International est allé identifier les priorités du gouvernement burkinabè, lors d'une audience accordée à son directeur, Rotimy Djossay, le lundi 29 mai 2017, à Ouagadougou, par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba. En effet, selon M. Rotimy, les priorités de sa structure font partie intégrante de celles du gouvernement burkinabè. Ils ont donc échangé sur les interventions de l'organisation au Burkina Faso.

En ce qui concerne les réalisations entre Plan International et le pays des Hommes intègres, Rotimy Djossay s'est dit émerveillé du niveau d'exécution de leur programme, plus précisément à Kaya.

En outre, a-t-il dit, il contribue au développement du Burkina depuis plus de 40 ans. Aussi, la délégation a renouvelé son engagement auprès des autorités du pays. Un engagement qui va couvrir la période 2017-2022 au profit des peuples burkinabè.

A travers la stratégie globale 2017-2022 de Plan International, plus de six millions de filles dans le monde vont bénéficier de soutien, a laissé entendre M.Rotimy. Egalement, près de six millions de filles burkinabè profiteront des avantages du renforcement de partenariat entre Plan International et le Burkina.

Ces filles vont apprendre à lire et seront en mesure de diriger, a-t-il ajouté. Les membres de l'institution vont collaborer avec les organisations locales et les autres acteurs de développement pour l'émergence des femmes et des enfants.

Pour cela, ils ont été rassurés par le gouvernement de son soutien dans l'atteinte des objectifs. Ainsi, le directeur a remis, au cours de la concertation, une synthèse du plan au Premier ministre Paul Kaba Thiéba, pour l'exécution de son programme.