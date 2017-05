Ile Maurice: Drogue - Un Masterplan en préparation

La guerre est déclarée contre le trafic de drogue. Le National Drug Control Masterplan est en bonne voie. Un atelier de travail sur l'élaboration de ce projet a été lancé le mercredi 31 mai 2017. C'était à l'hôtel Voilà Bagatelle. Selon le Dr Reychad Abdool, consultant indépendant du Bureau des Nations Unis, du lundi 29 au mardi 30 mai, des consultations intensives ont eu lieu avec une soixantaine de stakeholders. Ensuite, l'atelier qui dure jusqu'au vendredi 2 juin 2017, permettra d'élaborer le plan national.

Quatre axes ont été définis pour cette stratégie. Premièrement, l'aspect de l'interdiction du trafic sera traité avec des instances comme la douane, la prison, l'ADSU, l'ICAC entre autres. Deuxièmement, le volet santé incluant le traitement, la prévention et la réhabilitation avec les organisations non gouvernementales et le ministère de la Sante sera inclus. « Le Harm reduction est aussi préconisé car Maurice a une forte prévalence de drogue par voie intraveineuse.

Il y a aussi des risques parallèles au VIH et l'Hépatite B et C », ajoute-t-il. Enfin, la coordination et la recherche constituent l'autre pilier de ce plan d'action. Le renforcement des capacités, des droits humains et du gender sensitivity seront également pris en considération par le projet.

Le draft sera effectué durant deux semaines. Un deuxième exercice aura lieu pour la finalisation. Celui-ci sera complété par la soumission d'un rapport soumis au gouvernement en vue d'une approbation du cabinet ministériel. « Nous souhaitons que cela devienne un policy document pour guider les actions du gouvernement et de la société civile pour les 4-5 prochaines années », a-t-il déclaré.