Ile Maurice: Non-paiement pour des bungalows - Plus de Rs 5 M réclamées à la GSEA

D'ici le 3 juin 2017, elle devra mettre la main à la poche ! Le 26 mai 2017, la Government Services Employees Association (GSEA) a reçu une mise en demeure de la M/S Jet Seven Real Estate Co Limited. Cette firme lui réclame environ Rs 5,2 millions pour non-respect de paiement. Me Cader Mallam Hassam, avoué, a déposé la mise en demeure au greffe de la Cour Suprême. A partir d'aujourd'hui, la GSEA ne dispose que de quatre jours pour honorer sa dette.

Selon nos informations, depuis le 21 octobre 2005, un contrat de construction avait été établi entre les deux partis. L'objectif : créer une série de bungalows à Morcellement Anna, à Flic en Flac pour l'association en question.

«Les travaux ont été effectués le 13 janvier 2016. Il était convenu que le GSEA dépose une somme de Rs 8 millions » fait ressortir l'avoué. A cette même date, un paiement de Rs 2 millions avait été perçu. Le solde de Rs 6 millions devait être payé dans un délai de six mois. Or, seule la somme de Rs 1 millions a été obtenue le 18 novembre 2016.

En sus de la somme impayée, le contrat stipule qu'un intérêt de 8% devait être ajouté. Tel n'a pas été le case en réalité, précise Me Cader Mallam Hassam: «The GSEA has up to now defaulted in the payment of the sum of Rs 5 millions and this, although often times amicably requested to do so ».

Le plaignant réclame donc le montant initial de Rs 5 millions ainsi qu'un intérêt de Rs 200, 000 qui s'étale du 19 novembre 2016 au 19 mai 2017. Le remboursement des frais de la mise en demeure, chiffrés à Rs 5000, est également exigé. «Au cas échéant, d'autres actions légales seront prises contre le GSEA» a indiqué l'avoué au contracteur.