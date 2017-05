Burkina Faso: 13 milliards pour la clause libératoire de Bertrand Traoré

C'est la 2e fois que l'attaquant international burkinabè recevra ce prix. En Moldavie, l'heure était à la finale de la coupe nationale. Le sacre est revenu à Shériff Tiraspol de Wilfried Balima et Cyrille Bayala. Ils sont venus à bout du FC Zarea par 5-0 avec un doublé et une passe décisive de Bayala.

La dernière journée en Autriche a été l'occasion qu'a saisit Issiaka Ouédraogo pour offrir la passe décisive (18e mn) pour le seul et unique but de la rencontre synonyme de victoire de son équipe Wolfsberger AC face à Sturm Graz. Zackaria Sanogo, son coéquipier n'a pas participé à la rencontre. Karim Nikièma est champion d'Ethiopie avec son équipe Saint Georges.

En effet, le Burkinabé, sous prêt appartient aux Blues. Et les Champions d'Angleterre demanderaient plus de 13 milliards de FCFA (20 millions d'Euros) pour l'attaquant de 21 ans. Mais selon Bild, Jean-Michel Aulas ne serait pas le seul intéressé par son profil.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.