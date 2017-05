Ile Maurice: RGSC Science Quest Finals 2017 prévues les 30 et 31 mai à Bell Village

communiqué de presse

La finale de la 4e édition de Science Quest, présentée sous forme d'exposition scientifique, se tiendra les 30 et 31 mai 2017 au Rajiv Gandhi Science Centre (RGSC), à Bell Village. Soixante-quatorze équipes composées de jeunes scientistes en herbe y participeront.

Monté par le RGSC pour les étudiants du cycle secondaire (de la Form I à Upper VI), ce concours a pour objectif d'encourager les jeunes à utiliser la science et la technologie pour résoudre des problèmes auxquels ils sont confrontés au quotidien, que ce soit au collège ou au sein de la communauté.

Ainsi, les participants ont été invités à élaborer, dans des équipes ne dépassant pas quatre membres, des projets scientifiques en faisant preuve d'innovation et de créativité. Cette approche est privilégiée car elle permet aux étudiants de découvrir la science et la technologie et leur utilisation sous un angle différent de ce qui est ordinairement présenté dans le contexte formel du système de l'éducation.

Cette quatrième édition regroupe 400 jeunes scientistes qui présenteront leurs projets au public le mardi 30 et le mercredi 31 mai 2017 entre 9.30 heures et 13 heures. Les projets scientifiques soumis touchent divers thèmes tels la biologie et la biotechnologie ; l'énergie et le développement durable ; la technologie ; l'environnement et la science marine ; la santé et la nutrition ; les mathématiques ; la physique ; et les TIC.

Le concours se déroule à trois niveaux - Catégorie 1: Form I, II et III ; Catégorie 2: Form IV et V; et Catégorie 3: Lower VI et Upper VI.

La remise de prix se tiendra le mardi 13 juin 2017. Les équipes gagnantes recevront des trophées de même que les prix suivants :

Gold Prize: Rs 20 000

Silver Prize: Rs 15 000

Bronze Prize: Rs 10 000

Deux prix mérites d'une valeur de Rs 4 000 chacun seront également décernés.

Le RGSC, un corps paraétatique opérant sous l'égide du ministère de l'Education et des Ressources humaines, de l'Education tertiaire et de la Recherche scientifique, est mandaté à promouvoir la science et la technologie auprès de la population et complémenter l'éducation de manière informelle.