Cote d'Ivoire: Facilitation des investissements du secteur privé - Voici le guichet de la banque mondiale

« Comment débloquer l'investissement privé sur les marchés africains ». C'est autour de ce thème qu'Abidjan a accueilli ce 29 mai, une rencontre préparatoire en marge du forum sur le financement du développement prévu à Accra, au Ghana, les 1er et 2 juin. Le Groupe de la Banque mondiale a saisi l'opportunité de cette rencontre pour présenter au Gouvernement ivoirien ainsi qu'au secteur privé son guichet consacré au secteur privé et doté de 2,5 milliards de dollars.

Et cela pour un appui au secteur privé sur les trois prochaines années par le biais de l'Association Internationale de Développement (IDA) dans le cadre de IDA 18. Ce guichet, selon les experts de la Banque mondiale, possède en son sein, un mécanisme d'atténuation des risques pour fournir des garanties à l'appui des projets, sans contre-garantie souveraine et un mécanisme de financement en monnaie nationale pour atténuer les risques de change lorsque les marchés des capitaux ne sont pas encore développés.

Autre avantage de ce guichet, celui de mobiliser les capitaux privés et de renforcer le développement du secteur privé dans les pays les plus pauvres, en particulier dans les situations de fragilité et d'atténuer par ricochet, les risques pour les investisseurs afin d'attirer plus d'investissements dans le secteur privé. Il ressort des différents experts et de l'intervention du directeur géné- ral du groupe de la Banque mondiale, Joaquim Levy, que le projet dynamisera les efforts visant à stimuler le développement du secteur privé dans les environnements les plus difficiles, essentiels à la création d'emplois et à la transformation économique.

Mieux, aidera les pays à consolider leurs institutions, à mobiliser les ressources nécessaires pour fournir des services et à encourager la reddition des comptes. La Côte d'Ivoire qui a une forte capacité d'absorption des financements banque mondiale/IFC/MIGA peut bénéficier du projet qui prend en compte les secteurs de l'énergie, l'eau et l'assainissement, les services, la transformation, agriculture / agrobusiness, la santé et l'éducation, la protection sociale et le secteur financier.

Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Abdourahmane Cissé a salué ce programme de la Banque mondiale qui se veut un levier additionnel au secteur privé. Rappelant au passage que malgré les restrictions budgétaires qui ont été faites, la Côte d'Ivoire est dans une logique forte d'investissement. « En 2010 et 2012, les dépenses d'investissement représentaient à peine 15 à 20% du budget de l'Etat. Malgré la coupe en 2017, ces dépenses repré- sentent le tiers du budget. Nous voulons continuer à créer de la croissance qui va être créée à travers les investissements publics et privés » a précisé Cissé.

Ajoutant que ces dernières années, 60% des investissements ont été faits par le secteur privé contre 40% par le secteur public. Toute chose qu'il a tenu à encourager. Faut-il le noter, ce guichet est mis en place conjointement par la Société Financière Internationale (IFC) et l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA), structures de la Banque mondiale.