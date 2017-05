Cote d'Ivoire: 9ème salon international du livre d'abidjan - Plus de 30 millions de fcfa de livres vendus

C'est une réussite parfaite ! La 9ème édition du Salon international du livre d'Abidjan (Sila) qui a fermé ses portes, dimanche dernier au Palais de la Culture à Treichville, vient de confirmer tout le bien que professionnels du livre pensaient de lui.

De l'avis de tous, le Sila est devenu l'une des plates-formes de prédilection, dans l'espace francophone, pour bâtir une économie solide autour du livre. A preuve, selon les statistiques dressées par Ange Félix N'dakpri, président de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire (Assedi), « C'est plus de 30 millions de FCfa de livres vendus pendant quatre jours ». On le voit, la parfaite organisation du Sila a mis en exergue la vitalité économique du secteur du livre.

Et cette bonne organisation a permis à plus de 75 mille visiteurs de sillonner les travées des stands dressés dans la salle Christian Lattier du palais de la Culture. L'autre réussite de ce salon, c'est la forte mobilisation des pays participants et la qualité des maisons d'édition ayant pris part. Cette année, le royaume d'Espagne était le pays invité du Sila. Pour la 10ème édition, les Etats-Unis seront à l'honneur. De toute évidence, par le truchement du Sila, l'Assedi renforce les liens de coopération et de fraternité entre la Côte d'Ivoire ces différents pays qui mettent à profit le Sila pour faire découvrir leurs auteurs et leurs œuvres.

Et tout cela convainc de la dimension internationale du Sila. Car, à dire vrai, le salon est devenu l'un des plus importants espaces de développement et de promotion du livre et de la lecture qui figure en bonne place sur le calepin de tous les éditeurs de l'espace francophone et au-delà. Les panels, confé- rences et auteurs ont été de qualité ainsi que les éditeurs, les écrivains et autres visiteurs qui scrutent déjà l'horizon pour la 10ème édition prévue en 2018.