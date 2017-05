communiqué de presse

Des éléments de la brigade de gendarmerie d'Arrah ont été mis aux arrêts dimanche dernier. Et cela, après avoir abattu au cours du service le samedi 27 mai dernier, six individus, dans des circonstances non encore élucidées. Dans un communiqué rendu public dimanche dont nous avons eu copie, le Commandant supérieur de la gendarmerie nationale a ouvert une enquête à travers la section des recherches de la gendarmerie nationale.

Le général de Brigade Kouakou Kouadio Nicolas a affirmé que les investigations permettront d'établir avec clarté et précision les conditions dans lesquelles les gendarmes sont intervenues et situeront les responsabilités. En attendant, le commandant supérieur de la gendarmerie a mis aux arrêts les mis en cause. Tout en adressant ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et à leurs proches, il les rassure par la même occasion de son engagement à faire la lumière sur cette affaire.

Selon des sources concordantes, les six personnes abattues travailleraient dans une entreprise de pompes funèbres à Abidjan. Notamment la Société Ivoirienne de Pompes Funèbres (Sipofu) sise à Yopougon (au kilomètres 17) . Les six employés que sont N'to Kouamé, Glahou Alain, Taplehi Marc, Bio Guillaume Delon et Ke Patrice s'étaient rendus dans le village d'Andé pour effectuer une prestation dans le cadre d'une céré- monie funéraire.