Tunisie: Lutte contre la corruption - La dynamique se confirme

La séance publique présidée par Mohamed Ennaceur se veut l'expression d'une solidarité institutionnelle et sans équivoque affichée par une des têtes du pouvoir. L'Assemblée soutient et l'a fait savoir cette sismique opération dont les contrecoups ne cessent depuis son déclenchement, de secouer bien des édifices jusqu'aux murs du palais du Bardo.

Les réactions des partis et des institutions politiques ont tardé à venir après l'arrestation d'une brochette d'hommes d'affaires aussi riches que sulfureux. Si ce n'était l'élan digital, ensuite populaire manifesté par une opinion publique enthousiaste et par une société civile entreprenante, on est en droit de s'interroger sur l'avenir politique de ce chef de gouvernement qui a joué, l'espace d'un soir, à quitte ou double.

L'arrestation de Chafik Jarraya, qu'on se le dise, est un exploit en soi, mais un affront à son propre parti, Nida Tounès. Ce n'est pas un secret, d'ailleurs personne ne s'en cache, le richissime homme d'affaires entretient des relations solides avec les dirigeants du parti au pouvoir.

De notoriété publique, la fortune mystérieuse de Jarraya aurait servi à financer les campagnes électorales de Nida Tounès et à graisser, selon les bruits qui courent, la patte de bien des gens, dont des parlementaires. Ceux de Nida Tounès ont été nominativement, et de manière récurrente, cités dans des listes qui circulent depuis une semaine sur les réseaux sociaux.

Le chef du gouvernement a-t-il pesé le pour et le contre avant de jouer son va-tout ? Il semble que des informations graves touchant à la sûreté de l'Etat, fournies par plusieurs sources concordantes, l'auraient poussé à trancher rapidement «en faveur de la Tunisie».

Mohamed Ennaceur a marqué par un tempéré speech sa solidarité à l'endroit de Youssef Chahed. Il a évoqué l'appui de l'Assemblée envers cette « initiative » pour lutter contre la corruption et assainir la vie publique et politique.

Une initiative, s'est-il félicité, « en passe de propulser le niveau de confiance à l'endroit de l'Etat, et qui a reçu un appui encourageant des organisations nationales, de la société civile et de l'opinion publique à travers une marche populaire et pacifique où seul le drapeau national a été hissé ».

Le président de l'Assemblée ajoute qu'une plénière se tiendra en présence du chef du gouvernement pour débattre plus amplement de la mise en œuvre d'un plan national de lutte contre la corruption et la contrebande.

Plus bas, du côté des travées, l'ambiance était moins consensuelle et pour tout dire, carrément électrique. Sana Salhi, de Nida Tounès, a crié sa révolte d'avoir été éclaboussée par ce scandale et traînée dans la boue. Elle s'est défendue d'être « entrée au parlement et bientôt sortie, le mandat législatif touchant à sa fin, sans avoir obtenu aucun titre de propriété ».

Dans son réquisitoire, elle n'a pas ménagé les « partis politiques qui alimentent ces attaques contre son parti». Hassen Amari du même bloc lui a emboité le pas, accusant certains députés « d'alimenter ce climat de suspicion».

La Tunisie en marche

Toutes les sensibilités politiques ont exprimé leurs positions, le plus souvent critiques ou sceptiques, à l'instar de Imed Daimi, qui a appelé à élargir les arrestations et les enquêtes judiciaires, «il ne faut pas que la lutte contre la corruption soit sélective», ajoutant que les dossiers doivent être présentés à la justice en toute transparence.

Le Front populaire a exprimé, pour ne rien changer à ses habitudes, son rejet total de cette « mascarade», faite pour «jeter de la poudre aux yeux » ! Les députés de l'opposition n'y ont vu aucun intérêt d'ailleurs et ont sermonné violemment Mohamed Ennaceur d'avoir exprimé un soutien «unilatéral» au chef du gouvernement avant de les consulter.

Des propositions concrètes et constructives ont été heureusement faites par certains élus pour essayer de regagner la confiance ébranlée de l'opinion publique à l'égard de l'Assemblée et de ses locataires, comme de procéder à la déclaration du patrimoine, de ne pas se protéger par son immunité parlementaire, de justifier sa fortune.

En outre, Karim Helali a proposé de créer des unités chargées des dossiers de corruption dans les administrations. Samia Abbou a demandé de retirer la loi de réconciliation économique. Yamina Zoghlami a appelé à faire examiner le projet de loi de déclarations des revenus prioritairement.

A ce détail près, il n'y a pas que les députés nidaistes qui se sont sentis livrés à la vindicte populaire. Abdellatif Mekki, en appelant à ce que la lutte contre la corruption ne soit pas ponctuelle, a défié quiconque d'apporter un dossier solide contre un membre du parti Ennahdha, déplorant les accusations portées durant la marche de soutien au gouvernement.

Moralité, bien que la purge qui a touché les contrebandiers et autres affairistes semble se tasser, tout le monde s'attend à ce que d'autres têtes tombent. Ce n'est que justice rendue aux yeux de l'opinion. En outre, peut-on prétendre construire une démocratie et nourrir en même temps le serpent de la corruption qui broie tout sur son passage ? Dans ce grand nettoyage, la Tunisie, invitée du G7, a été d'ailleurs scrupuleusement observée.