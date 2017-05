Tunisie: «Le parti est l'objet d'une campagne tendancieuse»

Le groupe parlementaire de Nida Tounès, réuni lundi soir à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), a dénoncé fermement la «campagne tendancieuse s'évertuant à exploiter les récentes arrestations pour nuire à l'image de plusieurs députés du parti».

Une réaction qui intervient à la suite de l'arrestation de l'homme d'affaires Chafik Jerraya pour «atteinte à la sûreté de l'Etat». Plusieurs députés du bloc parlementaire de Nida Tounès sont accusés d'avoir des liens avec l'homme d'affaires.

Réuni en présence du directeur exécutif du parti, Hafedh Caïd Essebsi, le bloc de Nida Tounès a annoncé dans un communiqué l'intention d'intenter des procès pour «dévoiler les commanditaires et les exécutants de cette campagne suspecte».

«Ce sont là des tentatives qui recourent à la calomnie et qui reposent sur un calcul erroné dans le dessein de nuire à Nida Tounès et à son rôle important sur la scène politique. Le but est de préparer quelques scénarios dont l'engagement envers la transition démocratique en Tunisie est des plus douteux», a-t-il critiqué.

Le groupe a également annoncé la décision de présenter une initiative législative complète sur la lutte contre la corruption et la garantie de la transparence dans les domaines politique et civil et concernant les mécanismes de financement et de gestion.

Le groupe parlementaire a réaffirme l'engagement à soutenir tous les efforts de lutte contre la corruption conformément au Document de Carthage et aux orientations du gouvernement d'union nationale initié par le président Caïd Essebsi et parrainé par Nida Tounès en accord avec ses principaux partenaires politiques.