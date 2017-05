Guinée: Nomination Du Nouveau Directeur Général de LafargeHolcim Guinée

communiqué de presse

LafargeHolcim Guinée, Ex Ciments de Guinée, a le plaisir de vous annoncer l'arrivée de Brice HOUETO en tant que Directeur Général de l'entreprise. Il a pris fonction le 1er Mai 2017, et succède ainsi à Luis Castillo ASTRUGA qui est appellé à d'autres fonctions.

Ingénieur de formation, Brice a essentiellement travaillé dans le secteur des télécommunications avant de rejoindre le Groupe Lafarge il y a environ 8 ans. Au sein du Groupe il a occupé différentes fonctions au siège à Paris, puis en Ouganda, avant de rejoindre les Comores et Mayotte en qualité de Directeur Général.

Communique de Presse - LHGuinee - Nomination Nouveau Directeur Général d... Brice HOUETO a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre LafargeHolcim Guinée, une entreprise à fort potentiel. Et je sais que je peux compter sur son personnel autant que sur l'ensemble de nos partenaires pour consolider les acquis d'une entreprise où l'humain et le developpement durable restent au centre de nos projets. Le marché est dynamique et LafargeHolcim Guinée pourra capitaliser sur les atoûts du Groupe LafargeHolcim - leader mondial du secteur - pour jouer un rôle de pionner et accompagner l'ensemble du secteur du BTP en Guinée. Les enjeux sont multiples et LafargeHolcim Guinée continuera à fournir des produits et services qui satisferont les attentes autant de nos clients que de toutes les parties prenantes afin que plus que jamais LafargeHolcim Guinée, soit le partenaire priviligié pour l'ensemble du secteur.

À propos de LafargeHolcim

LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux et solutions de construction au service des maçons, constructeurs, architectes et ingénieurs du monde entier. Le Groupe produit du ciment, des granulats et du béton prêt-à-l'emploi utilisés pour des constructions aussi variées que des logements abordables, des petits projets locaux ou des projets d'infrastructures complexes d'un point de vue technique et architectural.

Face aux enjeux de l'urbanisation et à son impact croissant sur la planète et ses habitants, le Groupe développe des produits et solutions de construction innovants, marqués par un fort engagement en matière de développement durable. LafargeHolcim occupe une place de leader dans toutes les régions du monde, emploie environ 90 000 collaborateurs dans plus de 80 pays et dispose d'une présence géographique équilibrée entre les marchés en développement et matures.