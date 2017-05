Congo-Brazzaville: Repos et récupération avant une grosse séance en fin de journée pour les Diables rouges

Haut lieu d'échange d'expériences entre praticiens, les rencontres organisées les 30 et 31 mai au… Plus »

Les débats s'équilibrent et les rouges finissent par s'imposer 2-1. Durant l'opposition, le sélectionneur use du sifflet pour calmer les ardeurs dans certains duels, pour replacer ou corriger le déroulement d'une action.

Les maillots blancs ont mieux débuté cette opposition, pressant bien les rouges. C'est d'ailleurs Tsoumou qui ouvre le score sur un beau centre d'Andzouana. 1-0 à la pause et quelques changements : Rahavi change d'équipe et prend le flanc droit à la place de Bahamboula qui passe à gauche. Bouka Moutou recule à la place de Badila, recentré, tandis que Loumingou enfile la chasuble rouge.

Jordan Massengo y a pris part, contrairement à Bevic Moussiti Oko et Ravy Tsouka Dozi, libérés pour des raisons professionnelles (plus d'informations à suivre).

Mardi, 4e journée de ce stage de préparation à la 1re journée des éliminatoires de la CAN 2019, l'accent a été mis sur la récupération, le repos et les soins. Après un réveil musculaire, le groupe a travaillé en salle avant de se succéder, par groupes en salle de soins.

