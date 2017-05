Sénégal: Célébration de la Journée des archives, le 9 juin à Saint-Louis

Le Centre de documentation et des archives (CDA) de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) va célébrer la Journée internationale des archives, le 9 juin prochain, à son siège à Ndar-Toute (Santhiaba), annonce un communiqué reçu à l'APS.

Co-présidée par le gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Aidara Niang, et le secrétaire général de l'OMVS, cette journée sera l'occasion de revisiter la Déclaration universelle sur les archives (DUA) et de partager l'expérience du CDA de l'OMVS dans le domaine de la gestion moderne des archives.

Cette célébration sera bouclée par une exposition itinérante qui portera sur l'OMVS et le patrimoine historique de la ville de Saint-Louis et qui va partir du CDA vers la gouvernance et la bibliothèque universitaire de l'UGB.

Pour cet événement, l'OMVS est en partenariat avec le service régional des archives, le Centre de recherche et de documentation du Sénégal (CRDS), le Centre culturel régional Abdel Kader Fall et l'Association des bibliothécaires et des archivistes et documentalistes (ASBAD).