Sénégal: Un niveau d'analyse d'environ 10% dans les médias de l'Afrique subsaharienne

AMI est une ONG à vocation panafricaine, basée à Nairobi (Kenya), qui vise le renforcement des médias privés et indépendants de l'Afrique, afin de promouvoir la gouvernance démocratique, le développement social et la croissance économique. C'est elle qui organise annuellement le Forum des leaders des médias africains (AMLF).

Eric Chinje a également dirigé le Programme de développement global à l'Institut de la Banque mondiale (IFA) et a, en cette qualité, lancé le programme IMAGE (Medias indépendants pour la responsabilisation, la gouvernance et l'autonomisation) pour les journalistes couvrant les sujets liés au développement dans les pays clients de la Banque.

Il a remplacé à ce poste le Sénégalais Amadou Mahtar Ba, actuellement propriétaire et gérant de AllAfrica.com, "l'un des sites d'informations les plus importants sur l'Afrique et le monde".

Journaliste et ancien présentateur vedette [1984- 1991] de la Cameroon Radio and Television (CRTV), Eric Chinje, a été nommé directeur général de l'AMI en 2014 pour un mandat de trois ans, selon le site d'information économique "investiraucameroun.com".

