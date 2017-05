Sénégal: Des "insuffisances" relevées dans la mise en œuvre de l'intercommunalité

Djibo Leïty Kâ a indiqué que d'autres chantiers dans le prolongement continu du cadre législatif et réglementaire seront ouverts à travers l'élaboration, "de manière inclusive et participative", des instruments de gouvernance de l'intercommunalité.

A cet effet, une seconde étude portant sur l'élaboration des textes régissant le cadre législatif et réglementaire de l'intercommunalité au Sénégal, a permis de disposer d'un avant-projet de loi d'orientation et de son décret d'application, a-t-il dit.

"C'est ainsi que la CNDT a commandité une étude qui, en dressant le bilan des expériences intercommunales passées et actuelles dans au Sénégal, a révélé, à son terme, la nécessité de disposer d'un cadre législatif et règlementaire de l'intercommunalité plus opérationnel assorti d'instruments de gouvernance", a expliqué M. Kâ.

Cette dernière, a-t-il ajouté, est fondée sur la nécessité de mettre en synergie la richesse et les potentialités dynamiques des collectivités territoriales, en vue de remédier et de corriger les disparités actuelles au sein du territoire national.

Selon lui, c'est pour relever ces défis et accompagner la mise en œuvre future de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires qu'"une option résolue" a été prise d'aller vers "une nouvelle intercommunalité".

M. Kâ dit avoir noté une insuffisance de la valorisation des potentialités et des ressources disponibles dans les différents territoires mais aussi des moyens humains et financiers des collectivités territoriales pour l'exercice de leurs compétences.

Le président de la CNDT présidait l'ouverture des travaux d'un atelier de partage et de validation du cadre législatif et règlementaire de l'intercommunalité.

"Le cadre juridique de l'intercommunalité, mis en place depuis 1996, n'a pas permis de résoudre de manière satisfaisante, les déséquilibres territoriaux notés au Sénégal. Les leçons tirées de cette expérience relèvent des insuffisances, notamment celles liées à l'accessibilité géographique et financière, aux services sociaux de base entre les zones rurales et les zones urbaines", a-t-il souligné.

