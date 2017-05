Cameroun: Les artistes plasticiens camerounais broient du noir

Grâce à des structures comme la banque mondiale, ils ont enfin des « présentoirs » pour exposer leurs œuvres. Malheureusement pour eux, la suite n'est pas si plaisante et ne fait pas toujours des heureux.

Outre le besoin de faire connaître leurs œuvres, les artistes ont aussi un besoin crucial : celui de vivre de celles-ci. Au Cameroun pourtant, ce n'est pas toujours chose aisée. L'occasion du vernissage de la 7ème édition de l'exposition « Cameroun une vision contemporaine », nous a permis de toucher du doigt certaines de ces réalités noires, qui font le quotidien de nos artistes. Un total de 16 artistes, triés sur le volet, ont vu leurs œuvres trouver place sur les prestigieux murs de la bâtisse de la Banque mondiale au Cameroun.

Ils ont donné à voir et à revoir des sculptures, des toiles, des peintures mais aussi des photos et autres créations artistiques dignes de l'art contemporain. Mais il n'a pas qu'été question d'art tout simplement, du beau et rien de plus. Il s'est également agit de faire passer des messages porteurs d'espoir. Ainsi, les tableaux de Ruth Afane Belinga par exemple, qui parlent de fœtus, femmes, arbres et forêts, traduisent la vie et son essence.

Celles d'Ernest D. Oumarou, qui traitent des jeux de hasard et de leurs conséquences sur la vie de l'homme, mais aussi, celles de Salifou Lindou, ou de Mpah Dooh, entre autres qui, dans des styles qui leur sont particuliers, parlent du quotidien à leur manière. Des œuvres comme qui dirait complexes, lorsqu'on les regarde d'un œil de novice. Mais après les explications des différents auteurs, on se voit tout de suite dans leur monde.

Plaintes

Ambiance bon enfant le 18 mai dernier au siège de la Banque mondiale à Yaoundé. C'était sans compter cependant avec les récriminations des artistes, qui se disent fatigués de se plaindre. Dans un courriel adressé au ministre des Arts et de la culture et lu séance tenante à l'attention de ce dernier, par la voie de Pascal Kenfack, artiste, 15 ans déjà dans la création artistique.

Tous, ils déplorent toujours l'absence d'évènements d'envergure internationale et toujours pas de salles d'expositions. En ce moment, est en cours à Paris la 3ème édition de l'Art et ne comprennent pas comment aucun artiste camerounais n'y participe. À côté de cela, le Cameroun est pauvre en écoles d'arts, musées, galeries et autres revues spécialisées.

Les artistes aimeraient bien, outre l'exposition et la reconnaissance de leur travail, vivre du fruit de celui-ci. D'où la problématique du Compte d'affectation spécial dédié aux artistes contemporains autrefois et qui, aujourd'hui, est mort de sa belle mort. Le maître de conférence Pascal Kenfack qui autrefois faisait partie des commissaires des arts plastiques de ce compte, déploré le fait que « ça continue pour que l'Etat dise moi je vous ai aidés à pouvoir créer. Alors je viens vers vous pour prendre ce qui est excellent en faire la collection du musée. Mais malheureusement entre-temps, le ministre est décédé, et on a eu à le remplacer par un autre, qui s'est assis sur ce compte.

Et ça n'a plus jamais évolué. De plus, je me suis retrouvé complètement hors de la commission ».

Des plaintes qui en face, ont reçu des réponses du ministre Mouelle Kombi, qui a annoncé que le Mincult dispose d'une galérie dont l'inauguration est prévue pour le 30 mai prochain. « C'est un début de solution ».

De plus, est sur le point de naître, dès l'année prochaine à Bertoua, le festival national des arts et de la culture.

Pour quel avenir ?