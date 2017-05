Cameroun: Sans salaire depuis 17 ans Me Claude Wassam Koungoue

En attendant le décret du président de la République, l'huissier de justice travaille pour le compte de ses confrères, titulaires de charge. Il ne peut signer par exemple aucun procès- verbal de constat. Parfois, se plaint-il, tout l'argent qu'il a collecté auprès d'un client est reversé chez le titulaire de charge. « Il arrive des rares fois où après avoir effectué un constat, le titulaire de charge me demande de garder le reste d'argent sur moi et de me débrouiller avec ».

Depuis la fin de son stage, Me Claude Wassam Koungoue Fotsing n'a jamais travaillé comme titulaire d'une charge. Et pour qu'un huissier de justice puisse être nommé à une charge dans un tribunal, il faut un décret du président de la République. C'est cet acte du chef de l'Etat que le secrétaire du Collectif des huissiers de justice attend depuis 17 ans.

Cette inquiétude se justifie par le fait que ce chef de famille qui a prêté serment depuis 17 ans, aura 60 ans dans six ans. Et c'est à 60 ans que les huissiers de justice vont à la retraite.

Cet huissier de justice en attente de charge va à la retraite dans six ans. Me Claude Wassam Koungoue Fotsing est le secrétaire général du Collectif des huissiers de justice en attente de charges (Hujadec).

