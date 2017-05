Photo: Plan International/WARO

Photo de famille du Forum Régional de Formation et de planification avec les organisations de jeunes de l'Afrique de l'Ouest

Un plan d'action commun est attendu pour impulser des changements durables sur des thématiques prioritaires des jeunes en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est le fruit de cinq jours d'intenses échanges entre 70 jeunes venus de 12 pays des deux régions sus citées. Ils étaient en conclave à Somone (ndlr : zone balnéaire sénégalaise) dans le cadre d'un Forum Régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre que le Bureau Régional de Plan International a organisé du 22 au 26 mai 2017. Les jeunes ont fait preuve de détermination afin de parvenir à porter leurs voix dans les sphères de décision au niveau national, régional et international.

(Somone, Sénégal) – Les jeunes leaders des régions Afrique de l'Ouest et du Centre s'acheminent vers un plan d'action commun pour impulser des changements durables sur les thématiques prioritaires prenant en charge leur vécu.

C'est ce qui ressort du Forum Régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre que le Bureau Régional de Plan International a organisé du 22 au 26 mai 2017 à Somone (80,1 km de Dakar). Au vu de cette résolution, il est permis de déduire que les objectifs de départ ont été atteints.

Répartis en groupe, les 70 jeunes venus de 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont partagé leurs expériences sur leurs thématiques prioritaires liées à l'emploi et l'auto-emploi, les violences basées sur le genre, le mariage des enfants, l'accès à une éducation de qualité, l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive.

Entre autres objectifs, le forum visait la création d'un cadre régional de dialogue sur les thématiques émergentes notamment les Objectifs de Développement Durable (ODD-DD) et de partage des expériences pour les jeunes et leurs organisations.

Les participants sont parvenus à mutualiser, mettre en réseau et renforcer les capacités d'influence des organisations de jeunes.

Au terme de ces conclaves, il a été retenu que sur chacune des thématiques identifiées, trois actions seront menées au niveau régional et trois autres au niveau pays.

La Directrice Régionale pour la Communication et le Partenariat de Plan International Afrique de l'Ouest et du Centre, Mme Awa Faly Ba Mbow confie que les jeunes sont convenus de mécanismes de coordination au niveau national pour que les différentes organisations ayant pris part à l'initiative puissent se retrouver.

Il s'agit des Conseils Consultatifs des Enfants et des Jeunes, le Réseau des Organisations de Jeunesse Africaine Leaders des Nations Unies pour l'atteinte des ODD (ROJALNU/ODD - Afrique), le Réseau Pan Africain des Jeunes et Adolescents (AFRIYAN/Girls) et le Mouvement des Guides.

Au niveau pays, poursuit Awa Faly Ba, les jeunes ont jugé de la nécessité d'avoir des instances de coordination pour s'assurer que la dynamique de l'atelier se poursuive.

Le plan d'action global doit être structuré. Sous l'impulsion de Plan International, les parties prenantes vont travailler à agréger tous les éléments nécessaires sur les différentes activités à mettre en œuvre.

Pour le suivi technique, Plan International est en train de travailler sur la synthèse de toutes les propositions pour en sortir la stratégie régionale, et ensuite continuer les consultations et les activités au niveau pays.

« Les plans d'action thématiques seront finalisés, renvoyés aux participants pour avoir une validation et démarrer la mise en œuvre au niveau de chaque pays », souligne Mme Mbow.

Il faut préciser que chaque groupe de travail à développer un plan d'action, un plan de plaidoyer et de communication autour des différentes thématiques énumérées plus haut.

Une démarche de rupture et innovante

Plan International est de pleins pieds dans la promotion de la capture du Dividende Démographique. A la place des séminaires classiques qui regroupent habituellement des décideurs autour des questions des jeunes et que les conclusions finissent dans les tiroirs, l'organisation non gouvernementale marque une rupture dans sa manière de recherche de solutions.

Elle investit directement sur la cible, en l'occurrence la population jeune, en leur donnant la possibilité de plancher eux-mêmes sur leurs problèmes et suggérer des solutions. Une démarche qui les propulse au devant de la scène en leur faisant passer de statut de simple observateur à acteur à part entière.

Une démarche que Plan International compte adopter pour les cinq années à venir dans le cadre de la nouvelle stratégie 2017-2022 sur la participation des jeunes au processus décisionnel interne.

« Dans le cadre de notre nouvelle stratégie globale, nous voulons amener les jeunes à avoir l'opportunité d'apprendre, de s'épanouir en tant que leader, à avoir l'opportunité de décider de ce qu'ils veulent faire dans leur vie et particulièrement de leur corps et à pouvoir s'épanouir », indique Mme Mbow.

L'organisme va voir comment certains de ces axes peuvent être intégrer dans son travail au quotidien et comment soutenir par le partenariat, la mobilisation de ressource, la formation, les initiatives que ces jeunes sont en train de prendre pour l'intérêt de la région.

Les jeunes ont montré leur volonté de rester connecter. Ils ont créé un groupe sur le réseau social WhatsApp où des échanges dynamiques sont déjà entamés.

Un moyen pour eux de mener des échanges au niveau régional en tant que groupe autour des thématiques identifiés.

La journée de l'Afrique célébrée autrement

Après les trois jours d'intenses échanges, les jeunes ont été invités à célébrer autrement la Journée Internationale de l'Afrique, le 25 mai 2017. Dans une démarche novatrice, Plan International a offert aux jeunes une large palette pour leur permettre d'exprimer autrement, que par des discours communs, leur aspiration pour le continent.

Joignant l'utile à l'agréable, la journée de l'Afrique a été célébrée dans une ambiance festive. La réflexion cède le planché à la distraction. Une journée de créativité leur a été offerte à travers des ateliers de danse, d'écriture, de rap, de slam, de peinture et graphisme, de vlogging ou vidéoblogs, sur les six sujets.

Des véhicules utilisés pour mieux toucher la sensibilité des jeunes et faire passer des messages clés sur ces différentes thématiques prioritaires pour les jeunes.

Dans une ambiance détendue, les jeunes ont démontré leur esprit d'ouverture et leur sens du partage mais aussi leur capacité à travailler en équipe pour laisser exprimer leur potentiel. Sans oublier leur détermination à faire entendre leur voix pour la prise en charge de leurs préoccupations.

Ils ont été appuyés dans ces moments par des sommités du monde artistique sénégalais, voir africain qui ont participé à l'animation desdits ateliers. C'est à l'image de Dj Awadi, Xuman, la révélation Abiba, TDH (The Dance All), Minuss ( Oumar Niang ) , Sie Sky Pictures Entertainment, Cool’art deco, Axel et Josué (Vineurs – humorists ) et le Studio Timbuctu .

Obliger les États à se conformer à la Charte Africaine de la Jeunesse

Parvenir la participation des jeunes dans les instances de décision ne sera pas chose aisée. Chose paradoxale du moment qu'aucune instance politique en Afrique, par exemple, est en mesure de s'assurer un dynamisme, préparer des élections sans que les jeunes ne soient au front.

Malgré cette place de choix, ils sont souvent instrumentalisés et totalement absents des instances de décisions en tant que personne mais en tant que thématique spécifique à prendre en compte.

Au terme de ce Forum Régional, ces jeunes leaders ont développé une approche stratégique. Ils invitent les partis politiques, la société civile, à se conférer aux textes de loi dans la région.

Allant plus loin dans leur logique, ces jeunes veulent obliger les États à se conformer à la charte africaine de la jeunesse.

Ce qui traduit une détermination à utiliser toutes les portes d'entrées à leur disposition pour faire entendre leur voix.

Pour y arriver, ils ont jugé nécessaire d'abord de mobiliser une masse critique de jeunes, renforcer leur propre capacité, leur confiance en eux avant de pouvoir s'adresser à tous ces acteurs qu'ils ont identifié et dont ils ont fait les profils pour lesquels ils ont essayé de voir quelles sont les portes d'entrée les plus pertinentes afin de les influencer.