Congo-Kinshasa: Goma - Médias et services de sécurité s'engagent à collaborer

Il est difficile, sinon dangereux, d'exploiter la situation d'insécurité et les exactions dont souffrent… Plus »

Pour sa part, Vianney Bisimwa, directeur de Search for Common Ground a encouragé les deux parties à poursuivre le dialogue. Il a été ainsi décidé, avec l'appui de son organisation, de mettre en place un cadre permanent d'échange presse et services de sécurité.

Comme solution à ce problème, il a été proposé d'inclure dans le cursus de formation des policiers et militaires un module sur le journalisme, comme c'est le cas pour les Droits de l'homme et autres.

Les journalistes et les forces de sécurité ont ainsi analysé les faits qui portent préjudice au travail des uns et des autres.

Organisée par l'Union provinciale de la presse du Congo (UNPC) au Nord-Kivu avec l'appui de Search for Common ground, cette rencontre avait pour objectif d'analyser les points de discorde entre la presse et les services de sécurité afin de proposer des stratégies pour les aplanir.

