La campagne d'enregistrement vient d'être bouclée dans le chef-lieu de la région de l'Est. Le bateau navire de soins gratuits de l'ONG Mercy Ships que le président de la République Paul Biya a invité à titre exceptionnel au Cameroun reste très attendu, surtout dans la région de l'Est, qui vient de livrer la liste complète de ses patients, soit 1486 patients.

Aussitôt que les instructions avaient été données et clarifiées, trois spécialistes de cette Ong humanitaire ont été envoyés dans les coins et recoins de la région de l'Est. Ils étaient appuyés localement dans cette tâche par le point focal régional, le Dr Joelle Nwanko.

L'équipe de quatre personnes est allée dans l'Est profond toucher la cible, recrutée dans toutes les catégories sociales, sans distinction de nationalité. Au bout de plus d'un mois, près de 1500 patients ont ainsi été enregistrés.

« Il s'agira pour la plupart des patients de la chirurgie générale», indique le Dr Nwanko, qui recevait encore dans son bureau jusqu'au 30 mai dernier, des malades. La liste étant officiellement close ici depuis le 19 mai dernier, et renvoyée pour traitement dans les services centraux.

« Les populations venaient spontanément nous voir pour se faire enregistrer. Chacun nous expliquait le mal dont il souffre et on les écoutait attentivement. En fonction des cas, on les enrôlait», ajoute le point focal.

L'opération d'enrôlement a concerné toutes les populations établies dans les 14 districts de santé de la région du Soleil Levant. D'ailleurs, 171 réfugiés ont été enregistrés. Ils seront également pris en charge gratuitement au même titre que les citoyens camerounais.

« Il n'y a acune restriction dans les effectifs, des personnes à référencer et aucune discrimination quant à la nationalité. Le président Paul Biya a instruit que toutes les personnes éligibles vivant dans la région soient prises en compte », avait clairement indiqué le gouverneur Grégoire Mvongo lors d'une récente évaluation.

D'ores et déjà, l'heure est à l'expression de gratitude vis-à-vis de l'initiateur et à la mobilisation chez les patients, qui seront transportés depuis leur résidence actuelle jusqu'à Douala, pour une prise en charge totale et gratuite.