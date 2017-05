Cameroun: Découvrir le campement éco-touristique de Mouanko

Des lambris, deux carrés de pelouse et une petite voie pavée, complètent le tableau. « Nous avons reçu des Coréens au campement il y a quelques jours, explique notre guide. L'un d'eux s'est mis à respirer d'une façon qui m'a paru bizarre. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Et il m'a dit qu'en fait, l'air ici était très pur. » Ce n'est pas faux.

Le campement éco-touristique de Mouanko apparaît comme une perle humaine, déposée dans un écrin de la nature. Situé à quelques minutes de marche du plateau administratif de la localité, il est entouré d'arbres, d'une végétation luxuriante, de laquelle émanent une perpétuelle sensation de fraîcheur et des pépiements d'oiseaux. Le bâtiment, en fait deux structures jumelles, qui offrent trois logements chacune, est fait en briques de terre et recouvert de tôles pré-laquées de couleur verte - comme en hommage à la nature omniprésente et bienfaisante, ici.

Fonctionnel depuis 2017, le complexe vient accroître l'offre de logements, dans un cadre bucolique. Six chambres climatisées, avec douche interne et eau chaude disponible.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.