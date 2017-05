Cameroun: Mouanko - Jean Yong, le pêcheur autonome

« J'ai deux enfants et une femme, et j'arrive à faire vivre cette famille, grâce à mon activité », poursuit-il. Outre la pêche, Jean Yong est également acheteur. Une double casquette, qui lui permet d'évaluer les gains des deux côtés. Il estime que chaque acteur peut trouver son compte, dans cette activité. « Qu'on soit acheteur ou vendeur, chacun gagne dans ce secteur.Selon les quantités prises, en un mois, un acheteur qui gère bien, qui est sérieux dans son affaire, peut gagner jusqu'à 300 000 F, voire plus, comme bénéfices », estime notre homme. Pas question donc de se remettre à travailler pour quelqu'un. Le pêcheur-acheteur va continuer à tirer son pain quotidien de l'eau. Cette eau au fond de laquelle, croit-il, les sirènes apportent les palourdes.

Il a même fait un peu dans le dessin de presse, toujours dans la capitale économique. Puis Jean Yong a voulu donner d'autres traits à son existence. Redessiner sa trajectoire. Notamment, en cessant d'être un salarié au service de tel ou tel. Et question aventure personnelle, il se jette à l'eau, en tentant la pêche. « J'ai choisi la pêche à la palourde d'abord, parce que ici, je suis mon propre patron. Personne ne me donne d'ordres », indique l'ancien restaurateur, un rien de fierté dans la voix. Ce qui peut expliquer qu'il se fixe par exemple une journée de travail, dans l'intervalle 11h-16h...

