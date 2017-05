Cameroun: Prison principale de Kribi - Des épaulettes pour le personnel

La cérémonie présidée par le délégué régional de l'Administration pénitentiaire du Sud a eu lieu le 16 mai 2017 Jour de joie à la prison principale de Kribi, ce 16 mai 2017. Le personnel de ce pénitencier recevait des épaulettes. Au total, ils étaient 10 à voir se poser sur leurs épaules le galon de gardien major de prison.

La cérémonie était présidée par le délégué régional de l'Administration pénitentiaire du Sud, Lazare Banoho Mbime, administrateur général des prisons. Les promus ont bénéficié de l'avancement au choix. Durant quatre années, ils ont fait un parcours sans faute. En présence des autorités administratives, judiciaires et militaires de Kribi, ils ont été félicités pour leur brillant parcours.

De l'administrateur général des prisons, ils ont retenu que les épaulettes reçues sous les regards de leurs frères, sœurs, amis et connaissances, sont une grande interpellation à plus d'ardeur et engagement au travail. « Vous devez être des modèles. Vous devez contribuer de la plus belle de manière au développement du Cameroun », a dit le délégué régional de l'Administration pénitentiaire du Sud. Les gardiens majors de prison ont deux missions essentielles à remplir : la garde et l'escorte des détenus.

Des tâches difficiles mais pas impossibles pour le délégué régional qui a recommandé l'obéissance. « Ils ont le devoir d'empêcher l'évasion des prisonniers. Et pour cela, ils ont les moyens nécessaires pour le faire », a précisé l'administrateur général des prisons, Lazare Banoho Mbime. « Le défi sera relevé », fait savoir Armand Fredy Medjo, le régisseur de la prison principale de Kribi.