Burkina Faso: Promotion de l'industrie textile - Le pays à l'école de l'expérience éthiopienne

Une délégation multi-sectorielle, conduite par M. Stéphane Ouédraogo, Conseiller spécial du Président du Faso en économie et finances, a effectué, du 24 au 26 mai 2017, une visite en Ethiopie afin de s'inspirer de l'expérience éthiopienne en matière d'attrait aux investissements privés internationaux.

L'Ethiopie produit en moyenne 30.000 tonnes de coton par an. Malgré cette faible production, le pays à pu mettre en place une usine de transformation du coton. Installée dans la capitale éthiopienne depuis maintenant onze (11) ans, l'usine turque dénommée «AYKA textile Investment» est implantée sur vingt un (21) hectares et transforme journalièrement quinze (15) tonnes de coton fibre en consommant 5.000m³d'eau essentiellement souterraine. Elle dispose également d'un système de traitement des eaux usées qui lui permet de recycler son eau avant de la déverser dans la rivière. De plus, grâce au pompage d'eau, AYKA textile Investment fournit gratuitement de l'eau potable aux populations environnantes. Elle emploie sept mille (7000) salariés, dont plus de 4000 femmes.

Comment un tel investissement a t-il pu être réalisé? Il ressort des échanges entre les autorités éthiopiennes et des membres de la délégation que l'implantation de cette usine a été possible grâce à la politique de promotion des investissements privés internationaux mise en place par le gouvernement éthiopien à travers la création de Ethiopian Investment Commission (EIC). Cette industrie du textile fait de l'Ethiopie une référence en Afrique ce qui, d'ailleurs justifie la visite de cette mission gouvernementale à Addis Abéba.

Pour le Directeur général de la Société burkinabè des fibres textiles (SOFITEX), M. Wilfried Yaméogo, «c'est cette expérience que la délégation burkinabè est venue s'enquérir afin de créer aussi des avantages comparatifs susceptibles d'attirer des groupes d'investisseurs internationaux dans la transformation industrielle des produits burkinabè.Cette vision s'inscrit dans les objectifs du Programme national pour le Développement économique et social (PNDES), qui prônent la transformation structurelle de notre économie et l'industrialisation de notre pays devrait pouvoir y contribuer».

En effet, selon les statistiques de l'Association inter-professionnelle du coton du Burkina, notre pays est le premier producteur de l'or blanc en Afrique avec 683000 tonnes de coton récoltées et 740349 hectares de superficies emblavées à la campagne 2016-2017. Des performances enregistrées grâce au retour à la culture du coton conventionnel, aux efforts des producteurs et surtout ceux du gouvernement qui a fait le choix d'asseoir son développement économique sur la production et la commercialisation de cette culture de rente. Le coton est le premier produit agricole d'exportation (le deuxième produit exporté après l'or en valeur). Cependant,il est à noter qu'en dépit dela volonté des différents acteurs, à peine 5% du coton burkinabè est transformé sur place et le Burkina Faso importe annuellement environ soixante-dix milliards (70.000.000.000) de FCFA de produits textiles finis.

L'impact de la production du coton sur l'amélioration des indicateurs socio-économiques et les recettes d'exportation incitent le pays à produire toujours plus.

Aisni, dans l'objectif d'accroitre la contribution du coton au développement économique et permettre d'atteindre les objectifs assignés à l'agriculture dans le PNDES, le gouvernement burkinabèa entrepris de dynamiser ce secteur jugé très porteur. C'est pourquoi dira M. Stéphane Ouédraogo, Conseiller spécial du Président du Faso en économie et finances, «la tendance mondiale de nos jours est l'industrialisation du textile. Il est important pour un pays comme le nôtre qui est le premier producteur sous-régional de coton, d'identifier et approcher un certain nombre de pays leaders mondiaux dans le domaine du textile, des infrastructures industrielles et dans la facilitation des investissements privés, pour s'imprégner de leurs expertises».

Selon l'Agence de promotion des investissements du Burkina, l'ambition du gouvernement burkinabè dans les trois années à venir est de mettre en place une industrie à même de contribuer à la transformation des matières premières locales, notamment le coton, par la création de plus grande valeur ajoutée et de faire duBurkina Faso,un pays leader dans latransformation du coton dans l'espace CEDEAO. Ce qui permettra de renforcer les capacités de production de coton, de créer des emplois dans la filière coton, d'accroître la valeur des exportations des produits textiles transformés, d'améliorer la balance commerciale et de contribuer plus efficacement au budget de l'Etat et au développement socio-économique du Burkina Faso.

