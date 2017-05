12,5 tonnes de sucre. C'est le don d'une valeur de près de 10 millions qu'a fait, les vendredi 26 et mardi 30 mai… Plus »

- vendredi 2 juin 2017 A 17 heures : levée de corps à la morgue principale de korle Bu Teaching Hospital suivie d'une mi-veillée organisée au domicile de l'ex ministre de l'intérieur , Emile Guireoulou à son domicile à Accra . La dépouille mortelle de l'ex proche de Laurent Gbagbo est attendue à Abidjan le samedi 3 juin 2017, par voie terrestre pour les besoins des obsèques qui seront organisées à Abidjan. Au FPI, l'etablishment politique s'affaire aux derniers réglages. L'ancien et dernier communicant du Président Laurent Gbagbo, reconnaissait dans une récente interview avec nos confrères du Le Nouveau Courrier d'Abidjan, repris par Confidentiel Afrique, que le compteur des morts chez les prisonniers politiques et exilés commençaient à faire trop.

Après la chute de l'ex président de Côte d'Ivoire , Laurent gbagbo, beaucoup de personnalités politiques et hommes d'affaires membres du FPI ( ex parti au pouvoir) s'étaient réfugiés pour la plupart d'entre eux, au Ghana. Dehe Gnahou serait aussi réfugié au Ghana ( pays voisin de Côte d'Ivoire ) jusqu'à son dernier souffle. La mort l'a fauché le vendredi 26 mai 2017. Cet ex proche de Laurent Gbagbo et ex député du FPI ( Front patriotique ivoirien ) a rendu l'âme à Elubo au GHANA. Selon des informations en possession de Confidentiel Afrique, l'état de santé de Dehe Gnahou était devenu très critique ces derniers mois avant cette brusque faucheuse. Confidentiel Afrique s'est procuré le programme des obsèques du député Dehe Gnahou qui s'établit comme suit:

