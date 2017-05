Ile Maurice: Roshi Bhadain sur le Holistic Education Programme - « Les éducateurs ne signeront pas le nouveau contrat »

Leur première revendication : le remboursement du transport. « Les Rs 6000 qu'ils reçoivent incluent l'argent du transport. Certains viennent de très loin et travaillent souvent dans deux ou trois écoles à la fois », soutient le leader du Reform Party. La deuxième condition est que le Mauritius Institute of Education (MIE) leur offre une formation sous le Teachers Diploma Programme (TDP).

« Le ministère leur propose un contrat sous le Youth Empowerment Program (YEP), et ce avec le même salaire de Rs 6000 et les mêmes conditions. Ce n'est pas possible », explique Roshi Bhadain. Pour ces raisons, les jeunes du HEP ont décidé d'envoyer une pétition aux autorités pour de meilleures conditions de travail. Cinquante-sept éducateurs ont signé cette pétition.

