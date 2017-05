Afrique Centrale: Conseil consultatif de la jeunesse : c'est quoi-même ?

Photo: Plan International/WARO

Photo de famille du Forum Régional de Formation et de planification avec les organisations de jeunes de l'Afrique de l'Ouest

En Afrique de l’Ouest et du Centre, les jeunes s’engagent de plus en plus et s’organisent sous diverses formes pour prendre part aux dynamismes sociales et politiques en cours et les influencer. Plan International qui promeut les droits des enfants et l’égalité pour les filles a fait le choix de mettre la participation et le leadership des enfants et des jeunes au centre de son approche.

Plan International a mis en place un Groupe consultatif mondial de la jeunesse et le lancement en 2013 d’une stratégie sur la participation des jeunes au processus décisionnel interne.

Les responsables de son Bureau Régional Afrique de l’Ouest et du Centre rencontrés lors Forum régional tenu du 22 au 26 mai 2017 à Somone (ndlr : station balnéaire sénégalaise) justifient cette option par le souci d’avoir les jeunes associés à ses décisions managériales et stratégiques les plus critiques.

Selon eux, il a été mis en place cette politique interne qui demande à tous les bureaux de Plan International de mettre en place un cadre de consultation qui permet aux enfants et aux jeunes d’être là quand le bureau décide de sa stratégie quinquennale. « Quand il fait la revue de cette stratégie ou la révise », ont-ils précisé.

Ils précisent que dans tous les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre où Plan International est implantée, l’organisation internationale a, à travers différents partenariats, mobilisé des groupes de jeunes au niveau local et national pour qu’ils puissent participer à ces instances et avoir l’occasion de contribuer à l’orientation stratégique de l’organisation.

Au-delà de l’opportunité que son équipe managériale donne à ces jeunes d’influencer le travail de Plan International, aujourd’hui, il s’agit de les mettre en relation et en connexion avec d’autres jeunes qui sont dans d’autres dynamiques afin qu’ils puissent vraiment être un mouvement, une vraie force au-delà des frontières, des barrières linguistiques et qui va vraiment agir pour l’épanouissement des enfants de la région.

Dans un document remis à la presse, Plan rappelle que sa nouvelle stratégie 2017-2022 s’appuie sur les acquis de la campagne sur les droits des filles « Because I Am A Girl » (Parce que je suis une fille) qui, aujourd’hui se positionne comme un mouvement mondial pour les droits des filles.

Ainsi, Plan International ambitionne d’agir avec et pour les jeunes afin qu’ensemble, elle puisse permettre « à 100 millions de filles d’apprendre, diriger, décider et s’épanouir ».