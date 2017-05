Tunisie: Le corps... messager de l'esprit

«Entre routine et auto-questionnements, une vie de réflexions fuse sous toutes ses formes et dans le moindre de nos mouvements. Nous et nous-mêmes interrogions notre rapport au quotidien et à la société par rapport à une normalité de la vie et du vécu.

Notre vie psychique vient à être empiétée par une monotonie et une stagnation qui ne fut que le reflet d'une société qui agonise. Notre corps réfléchit, mais ne s'exprime que comme "ils" le souhaitent malgré ce grand autre qui nous censure.

L'inscription du corps dans des lieux et des pensées enchaînés par le temps». C'est autour de cette introspection au quotidien que l'œuvre de Synda Jebali a été créée. Des auto-questionnements et des réflexions exprimés à travers le corps.

Souffriraient-ils d'un quelconque malaise physique ou psychique, empêtrés qu'ils sont dans leurs gestes inachevés et malhabiles, désorientés, luttant constamment pour maintenir un semblant d'équilibre ? L'homme et la femme, ici, s'appliquant à recommencer toujours les mêmes «figures», jamais vraiment abouties, finissent par intriguer l'auditoire par leurs mouvements parfois incompris.

D'autant plus que les déplacements de la femme sur scène obéissent au doigt et à l'œil à la partition du musicien et aux mouvements de l'homme la privant ainsi de tout libre arbitre. Elle fait finalement le choix de s'imbriquer dans l'autre, devenant une masse homogène et sonore. Corps contre corps, échanges de soupirs, gestes amoureux.

Tout se raconte autour de ces «corps» ; le rapport avec l'autre, le rapport homme-femme, Homme-société et les maux dont on souffre à l'heure actuelle : dogmatisme, pression, préjugés, etc. Tout cela dans un espace-lieu où la rencontre devient paradoxale, à la fois désirée et appréhendée.

Les danseurs sont dans une configuration spatiale où les mouvements se jouent dans une sorte de rejet attractif. L'autre est cet inconnu qui pourrait être le partenaire, l'amant, l'ennemi ou un étranger, à la fois objet de désir et de répulsion.

On se touche, on se regarde, on se bouscule, on s'évite, on court et on se cherche dans un flot continuel de rendez-vous manqués, de contacts rapides, de regards jetés. Les rencontres sont toujours déséquilibrées, furtives, presque commencées et jamais vraiment finies.

C'est un jeu de lâcher prise. Les danseurs deviennent deux individualités qui se cherchent. Des entités qui se libèrent des entraves par les mouvements de leurs corps, par les prérogatives de la danse. L'émancipation par la danse, par la culture est aboutie. Au final, les corps sont libérés, apaisés et réconciliés, leurs âmes aussi.