Tunisie: La politique de ses moyens !

En outre, le mérite de Dridi est qu'il a su écouter l'entourage proche du CAB et a donc évité de tomber dans la même erreur que son prédécesseur qui a fait un peu cavalier seul dans les choix selon une source proche de la famille bizertine. En conclusion, c'est l'effectif avec ses qualités et ses défauts qui dicte le système de jeu à adapter...

La couverture est devenue meilleure et dans le même temps Hamza Jlassi retrouvant un peu plus de liberté, couvert il est vrai par le revenant dans la formation de départ, Bilel Saïdani.

L'avènement de Lassaâd Drdidi au club nordiste a changé le comportement des Cabistes du tout au tout. Le nouveau coach a vite compris qu'il était plus judicieux d'opter pour un 4-4-2 adéquat avec les joueurs à sa disposition, notamment Ressaïssi et Hosni à l'axe de la défense.

Il a fallu que l'arrière-garde «jaune et noir» prenne l'eau contre l'ESS à Sousse (5-1) pour procéder à ce remaniement dans la composition de l'équipe. Les Cabistes ont alors retrouvé, un tantinet, des «couleurs». En tout cas, beaucoup mieux qu'ils ne l'ont été au départ, la période de Hidoussi n'étant pas un instrument de mesure fiable pour juger les Nordistes.

On a vu, en début de saison, les trios Hosni, Kchok, Ressaïssi, puis Hosni, Ben Zitoun, Ressaïssi, ensuite Hosni, Seddik, Ressaïssi, avec sur les flancs Hamdouni à droite et Ben Nécib à gauche et parfois Kchok dans son poste de prédilection.

Au CAB, on s'est entêté à adopter la formule consistant à faire jouer trois défenseurs axiaux sans se soucier de la capacité des uns et des autres à pouvoir remplir comme il se doit ce rôle.

