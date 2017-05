Tunisie: En attendant ASM-COM

Les deux groupes de la Ligue 2 pour la saison 2017/2018 seront composés de dix équipes chacun. Les trois premiers de chaque groupe joueront la phase des playoffs pour décrocher une place en Ligue 1. Les neuvièmes et dixièmes seront relégués en Ligue 3.

- Groupe A : le groupe de la mort !

Olympique Béja, SA Menzel Bourguiba, EGS Gafsa, ESH Sousse, US Tataouine, CS Korba, Stade Sfaxien, CS Chebba, Stir Zarzouna, le perdant du match de barrage entre l'ASM et le CO Médenine.

- Groupe B: le CSHL et l'OSB en roue libre ?

SC Ben Arous, CSH Lif, OS Bouzid, AS Djerba, Jendouba Sport, AS Kasserine, SR Sport, AS Ariana, AS Slimène, CO Kerkennah.