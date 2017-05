Tunisie: Comment rebondir

Les questions essentielles sur l'avenir de la sélection sont toujours sans réponses. L'idée de repartir sur une nouvelle politique et une nouvelle stratégie complètement différentes de ce qui a été entrepris jusque-là est aujourd'hui bonne à prendre.

Les manquements et les dérives, qui ont fait basculer la sélection dans des crises insurmontables, ont fait qu'il est devenu difficile aux quelques bonnes volontés de résoudre l'équation impossible d'être une minorité dans un entourage défaillant. Entre la contrainte de bien faire et l'absence de résultats, l'équipe de Tunisie s'est longtemps égarée.

Nabil Maâloul et ses joueurs sont dans l'obligation de contenir et de désamorcer les insuffisances qui ont marqué le parcours d'une équipe devenue au fil du temps l'incarnation d'un manque d'envie et de dimension. Jusque-là, la sélection a essayé presque tous les profils d'entraîneurs. Ses possibilités et ses limites dépendent souvent de celui qui en assume la responsabilité technique. L'histoire nous a offert de bien édifiants exemples d'hommes qui n'ont pas hésité à s'engager pour les options de jeu offensif destinées à libérer les joueurs sur le terrain.

Une façon aussi de reconnaître l'échec de beaucoup d'autres qui s'étaient notamment illustrés en tant que principal handicap dans le parcours de l'équipe. Et là, l'on ne peut s'empêcher d'évoquer l'état d'esprit qui a souvent affecté la vie collective du groupe et l'incapacité des différentes parties prenantes à se fondre dans le cadre défini et à en accepter les règles. On prenait ainsi la mesure du malaise et on ne manquait pas à chaque fois de réaliser que derrière un problème technique se cachent d'autres ressentiments.

Au-delà des constats et des jugements, il devrait forcément y avoir aujourd'hui une véritable recomposition des priorités, de la définition des rôles et des stratégies tactiques. Tout ce qui est de nature à permettre à la sélection de s'attacher davantage au terrain. Il est ainsi question d'un véritable plan de bataille destiné à rendre l'équipe plus performante et à la place qu'elle mérite.

En football, l'on ne saurait attribuer la réussite d'une équipe à des facteurs personnels ou externes. Il est clair que les conditions favorables à la réussite de la sélection dans sa version actuelle doivent être à la fois d'ordre compétitif et relationnel. Un climat de confiance devrait être la base de la composante et de la qualité du travail à accomplir. Jusque-là incapable de comprendre qu'un autre monde devrait naître, la sélection devrait s'inscrire dans de nouvelles perspectives, tout particulièrement à travers tout ce qui devrait être entrepris loin des considérations contre nature.

Toujours est-il qu'elle ne pourra jamais se mettre en valeur si elle continue à ignorer tout ce qui assure la raison d'être des joueurs sur le terrain. Ce n'est pas encore la qualité imposante de l'équipe, mais l'obligation de résultat devrait, contrairement à ce qu'on avait pris l'habitude de croire, imposer une obligation de jeu et d'attaque.

En football, il est souvent nécessaire de disposer de stratégies et d'idées bien élaborées. Cela s'inscrit dans la faculté de savoir, non seulement gérer et profiter des dispositions et des aptitudes des joueurs et de tout le groupe, mais aussi de se projeter dans l'avenir. Le fait d'avoir longtemps oublié ses repères ne devrait pas pour autant empêcher l'équipe de Tunisie de rebondir. L'on ne doit pas oublier que l'une des principales vertus de l'équipe a été l'aptitude à se remettre en question au bon moment...