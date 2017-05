Tunisie: L'Afrique pour oublier...

Une chose est sûre : le technicien « sang et or » dispose des moyens humains nécessaires pour assoupir ses ambitions.

Son absence ne posera pas problème, vu la grande forme affichée par Fousseiny Coulibaly qui fera la paire avec Ferjani Sassi. Saâd Bguir complètera l'entrejeu alors que Badri et Ben Youssef animeront les couloirs de l'attaque. Enfin, Khénissi sera aligné en pointe. Bref, ce sont toujours les mêmes qu'aligne Faouzi Benzarti depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe. Il est vrai que Rejaïbi a fait quelques apparitions et que Machani a retrouvé sa place dans le dispositif de l'équipe, mais ce n'est guère suffisant. La dernière sortie à Ben Guerdane a démontré un début de saturation de la part des joueurs-cadres. Il est temps que Benzarti s'ouvre à d'autres joueurs, notamment Mohamed Ali Moncer qui attend toujours son heure !

Le long voyage vers l'Afrique du Sud a commencé hier. La délégation « sang et or » a pris vers 13h00 un vol à destination de Dubaï où elle a fait escale pendant 1h30 avant de prendre la direction de Pretoria.

Pour le troisième match d'affilée, la formation espérantiste sera appelée à prendre l'avion. Après l'Ethiopie et Ben Guerdane, la prochaine destination sera la capitale sud-africaine, Pretoria, qui abritera vendredi prochain, à partir de 19h00 (HT) la rencontre Sundowns-Espérance de Tunis comptant pour la troisième journée du Groupe C de la Ligue des champions africaine.

