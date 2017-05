Tunisie: Le char tunisien aura les couleurs de Tataouine

«Suite au succès de la Techno Parade à Paris en 2016, nous avons décidé de repartir de nouveau cette année, dit Zakaria Hammami, président de l'association "We are Tunisia". Cette année, nous avons voulu que la participation tunisienne soit exceptionnelle. Le char tunisien sera très original cette année et on va travailler sur le concept "Tatouine" par référence à Tataouine et au Sud tunisien avec toute sa magie.

Il ne faut pas oublier que l'objectif de cette participation est de rehausser l'image de la Tunisie et de relancer le tourisme saharien. Le ministère du Tourisme a cru à ce projet et nous a beaucoup soutenus dans ce sens».

Rappelons que la Techno Parade est une manifestation culturelle pour promouvoir les cultures électroniques et qu'elle rassemble chaque année des milliers de personnes à Paris autour des plus grands DJ du monde.

Pour Raphaël Bechoubert, membre de la Technopole (organisateur de la Techno Parade à Paris), présent lors de la conférence de presse à Tunis, la participation tunisienne est très attendue. «C'est la troisième fois que la Tunisie est représentée à la Techno Parade, dit-il. La Tunisie est notre invitée d'honneur, c'est-à-dire que c'est le char tunisien qui ouvre la Techno Parade. On est toujours contents de la participation tunisienne parce que la sélection des DJ est géniale. On sent qu'il y a une émergence artistique très forte. Et cette année, la Tunisie nous promet des surprises au niveau artistique et sténographique. Cela sera une très belle Techno Parade et on attend quelque 400.000 personnes dans les rues de Paris. Ces cultures électroniques sont très innovantes et on voudrait qu'elles passent dans les mœurs et envahir le public. Aujourd'hui en France, on n'a jamais autant exporté de musique ! On croise les doigts !».