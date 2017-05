Angola: Convocation de la sélection nationale de moins de 19 ans pour le Mondial

L'UNITA et le FNLA ont supplée mardi, à Luanda, les insuffisances constatées par la Cour Con… Plus »

Le groupe techniquement entraîné par Raul Duarte se concentre cet après-midi (15h00) au siège de la Fédération Angolaise de Basketball (FAB), au pavillon sportif de la cidadela, et débute le travail ce mercredi, à Luanda durant une semaine et demie, pour effectuer postérieurement un stage à l'étranger (dans un pays qui sera indiqué), ou il réalisera huit matches.

Glofate Buiamba (ASA); Geraldo Santos (Vila Clotilde); Silvio et Bruno de Sousa Fernandes (de IMG Academy des Etats-Unis); Valdir Victoriano ( de L'Ecole Patrick des Etats-Unis); Eric Amândio et rifen Miguel (de l'Académie West Oaks / Etats-Unis); Levy Miguel (du Collège Casper des Etats-Unis) et Melvyn da Silva (de J.A. Vich Metropole Clermont, en France).

Cley Cabanga Cristiano Xavier et Childe Dundao ( de Petro de Luanda); Milton Valente Jilson Bango, Délcio Sebastião et Tárcio Domingos (Primeiro de Agosto); Jonatao Ndjungu (Interclube);

Sur la liste, il y a les basketteurs internationaux Sílvio de Sousa et Bruno Fernandes (qui évoluent aux États-Unis) et Childe Dundao (qui joue dans Petro de Luanda), tous champions africains de moins de 18 ans.

