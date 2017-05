Nigeria: Henry Onyekuru - Convoité par l'OM, le Nigérian aurait trouvé un accord avec Arsenal

En effet, Henry Onyekuru serait la dernière cible en date de l'OM en vue du mercato estival. Mais la piste menant à l'attaquant du KAS Eupen s'annonce bien compliquée. Les recruteurs marseillais seraient aux trousses de l'ailier gauche du KAS Eupen. Un joueur aux stats impressionnantes : 24 buts et 14 passes décisives cette saison. Mais c'est incontestablement Arsenal qui se montre le plus entreprenant sur la piste du Nigérian de 19 ans.

Henry Onyekuru, l'attaquant du KAS Eupen est la révélation de l'année en Belgique. Le Nigérian a signé une grosse saison et a eu un rôle majeur dans le maintien de son équipe en Jupiler Pro League. Désormais, il regarde vers des clubs plus importants. Et ça tombe bien : les prétendants ne manquent pas.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.