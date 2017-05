Cote d'Ivoire: Violences à Bouaké - La jeunesse communale se dit « préoccupée »

Enfin, il a tenu à exprimer le soutien et la solidarité des jeunes de Bouaké au Président de la République, Alassane Ouattara en ces moments difficiles et cruciaux. « Nous voulons dire au Président Alassane Ouattara de ne pas désespérer de Bouaké. Nous allons nous jeunes, œuvrer dès maintenant pour un Bouaké nouveau », a-t-il rassuré.

C'est pourquoi, son mouvement et lui invite l'ensemble des jeunes prenant part au processus de développement de Bouaké, à renoncer à la violence pour se faire entendre ou pour revendiquer. « Nous devons dès cet instant privilégier le dialogue mais surtout le consensus dans l'intérêt supérieur de la nation, en vue de mettre fin à des crises qui auront des incidences hautement dommageables sur le devenir de Bouaké et l'avenir de toute la nation.

L'Afeci a-t-il dit est vivement préoccupée par ces situations de violences à Bouaké et exprime sa profonde inquiétude sur les répercussions réelles et graves de ces crises sans précédent, sur le niveau de vie des populations. « A cause des crises à Bouaké, les investisseurs ont peur de venir investir chez nous. Conséquence, c'est le taux de chômage qui ne cesse de grimper. Ce sont les pertes en vie humaines car les médecins ne peuvent pas se rendre au chevet de nos parents malades, aucune autre activité car ce jour des militaires ou ex-combattants démobilisés ont choisi de tout bloquer dans la ville parce qu'ils veulent se faire entendre », s'est insurgé Silué Pégabila.

