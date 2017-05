Afrique du Nord: De la médiation à la coopération

Ce sont tous ces éléments qui seront à l'ordre du jour en début de semaine prochaine et pour lesquels les trois pays du voisinage vont peut-être avoir à offrir plus que de la médiation : de la coopération, en vue de mesures rapides !

Le regain de violence à Tripoli est sans doute la conséquence de la situation créée par l'accord d'Abu Dhabi : certaines milices savent qu'elles doivent disparaître et qu'il existe désormais une alliance «est-ouest» dans le but de les dissoudre.

Notons que ce bilan très lourd n'a pas empêché, non seulement que le contrôle du GNA sur la ville soit maintenu, mais que des opérations audacieuses soient menées, comme la prise de la prison où se trouvaient l'ancien Premier ministre de Kadhafi, Baghdadi Mahmoudi, et l'ex-chef des services de renseignements, Abdallah Snoussi. Aux dernières nouvelles, ces deux prisonniers ont été déplacés vers des lieux plus sûrs.

Vendredi dernier, c'est contre ces milices que des combats ont été engagés par les forces loyales au GNA. Le calme relatif et fragile qui régnait dans la capitale libyenne a été soudain remplacé par le bruit de la canonière et, selon le décompte d'un représentant officiel rapporté par l'AFP, il y aurait quelque 52 morts du côté gouvernemental.

Grâce à ce soutien, il a inscrit à son actif plusieurs victoires contre les jihadistes, parmi lesquelles on peut compter la toute récente «autodissolution» d'Ansar Charia : une bonne nouvelle pour la Tunisie, où cette organisation a constitué la principale menace de radicalisation des jeunes et de perversion de la révolution à l'époque de la Troïka.

D'autre part, l'accord signé aux Emirats arabes unis, et qui a donné lieu à un communiqué commun, a mis à l'ordre du jour la dissolution des différentes milices et la lutte commune contre le terrorisme. Jusqu'à présent, cette lutte était menée essentiellement par l'ALN, sans le soutien politique du gouvernement de Tripoli.

Cette rencontre a eu lieu le 2 mai dernier, à Abu Dhabi, et elle a débouché sur un accord qui devrait donner une forme nouvelle à celui de Skhirat. En particulier, ce nouvel accord va modifier l'article concernant la composition du Conseil présidentiel : ce dernier ne devra plus être dirigé par le seul Premier ministre, mais par un collège qui, dans l'état actuel des choses, comprendra le maréchal Haftar.

La réussite de cette démarche dépendait en grande partie de la rencontre entre Fayez al-Sarraj, Premier ministre du Gouvernement de l'accord national (GNA), basé à Tripoli, et le maréchal Khalifa Haftar, qui dirige l'Armée nationale libyenne (ANL) à partir de l'est du pays.

