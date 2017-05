Tunisie: Garder son destin en main

L'idée est toujours la même, c'est de jouer pour gagner.

On sait que ce sera difficile car les Chérifiens, d'autant que les Clubistes, ont besoin de points. Et ils ont de bons joueurs aussi. Quelles que soient les forces en présence, la hantise de perdre hantera les Clubistes. Et la crainte de ne pas s'imposer sera forcément du côté marocain. Mais que l'on ne s'y trompe pas tout de même,

le CA ne se présentera pas la fleur au fusil. Gagner ne serait pas miraculeux. Le CA reste le CA. Le plateau technique et les dirigeants doivent s'en souvenir forcément. Et ce faisant, en plus d'un discours galvanisant, les tenants clubistes pourront aussi s'appuyer sur l'aura du club. Il faut que l'adversaire sache que le CA fait toujours peur.

Certes, depuis quelque temps, même si ça prend du temps, c'est un club qui est en train de se restructurer. Mais actuellement, et même si les fans aimeraient sûrement que cette reconstruction se fasse au plus vite, leur équipe a fière allure et garde ses chances continentales intactes pour passer au dernier carré. Le FUS Rabat le sait d'ailleurs pertinemment.

La méfiance est grande vis-à-vis d'une formation clubiste qui a montré qu'elle pouvait avoir du caractère.

Anticipation et projection

Pour le CA, la donne est claire. Au Maroc, il faudra gratter tout ce qui pourra être gratté en termes d'état d'esprit. Le onze clubiste est prévenu. Le FUS Rabat l'attend de pied ferme. Pour revenir à l'agenda clubiste du mois de juin, le CA anticipe et se projette.

L'exécutif du club de Bab Jedid a ainsi demandé à la FTF d'avancer la date de la finale de la Coupe de Tunisie. Raison invoquée: le jour de l'apothéose face à l'US Ben Guerdane (17 juin) est très proche

de la manche retour face au Fath de Rabat dans le cadre de la Coupe de la CAF. Pour rappel, le CA devra se mesurer au FUS Rabat le 20 juin pour le compte de la quatrième journée de la phase des poules.

Un air de déjà vu sachant que le Club Africain avait formulé la même demande juste avant sa demi-finale de Coupe de Tunisie face aux Verts du CSHL en raison du retour tardif de Kampala. La FTF avait rejeté la requête du CA pour cause d'engagement avec la chaîne détentrice des droits de diffusion.

Enfin, volet mercato clubiste, ça s'active en coulisses pour dénicher des pioches de qualité. Comme annoncé, le buteur clubiste Brahim Chenihi est sur le départ (dans le viseur de trois clubs français).

Par contre, le latéral Mokhtar Belkhiter pourrait être finalement maintenu. Chapitre nouveautés, et outre l'axial Yassine Meriah pisté, le CA est sur les traces du Béjaois Yassine Chammakhi, le joueur de l'ES Métlaoui, Atef Mezni, et le Kényan, Jesse Jackson, qui évolue à Zesco United.