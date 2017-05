Tunisie: Précarité et exclusion...

Le débat n'a pas la vocation de constituer une œuvre pionnière dans sa présentation mais le thème a bien l'avantage d'être au centre des regards croisés de plusieurs rencontres.

Le débat a été organisé dans une optique pluridisciplinaire tant en Tunisie qu'à l'étranger. Traiter, en effet, de ce thème constitue une opportunité renouvelée de reparler de la famille dans notre pays en cette période post-révolutionnaire difficile.

A la question «Qu'est-ce qu'une famille ?» posée lors d'une rencontre de haut niveau sur ce thème en France, en mars 2014, le philosophe Fabrice Hadjadj a relevé, non sans une certaine dérision, que «certains ne manqueront pas de croire que vouloir répondre à pareille question ne pourra que conduire soit à la redondance des choses banales, soit à la complication des choses simples.

Nous n'aurions pas d'autre alternative, avec une telle question, que d'enfoncer des portes ouvertes».

Le mot famille est tellement connu et utilisé que le définir relève tout simplement du puéril.

Famille au pluriel au lieu de famille au singulier

D'autres veulent ignorer le terme générique au singulier, pour lui substituer le même terme mais dans sa pluralité. Ainsi, la famille se décline-t-elle, selon qu'elle est traditionnelle ou moderne, en famille souche, nucléaire, nombreuse, élargie, monoparentale, éclatée recomposée, pour ne citer que celles-là.

M. Slaheddine Ben Fredj, enseignant-chercheur à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, qui a traité la famille tunisienne d'un point de vue sociologique, affirme avec détermination : «Notre propos n'est point de vouloir aboutir à une définition consommée de la famille et connue de tous, mais d'appréhender le concept d'une autre manière afin d'en approfondir la réflexion».

Pour tenter d'en définir les caractéristiques essentielles, l'on peut revenir à la notion de la famille figurant dans l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme que la Famille est définie comme étant la cellule de base et l'élément naturel et fondamental de la société.

Vue sous un autre angle, la vie de famille représente le cadre naturel du développement et du bien-être des membres qui la composent.

Elle est, à la fois, un lieu privilégié d'échange, ainsi que d'ouverture, d'humanité, de transmission, de soutien aux personnes en situation de vulnérabilité et de solidarité entre les générations. La famille peut être aussi un univers de jalousies, de querelles, de rancœurs, voire un lieu de souffrances et d'épreuves.

Pour jouer pleinement les rôles qui sont les siens, la famille a droit à la considération de la nation et à la protection de l'Etat. Selon l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, «une protection et une assistance aussi larges que possibles doivent être accordées à la famille» .

L'article 7 de la Constitution tunisienne consacre le même principe: la famille doit jouir d'un soutien réel, bénéficier des services nécessaires à son bon fonctionnement et à son équilibre, ainsi que d'une défense appropriée de ses intérêts matériels et moraux, et ce, dans le cadre d'une vision globale qui s'attache à concevoir et à assurer l'intégration la plus dense des questions la concernant dans les politiques et programmes intégrés de développement.

Dislocation de la famille

M. Hamadi Fehri, professeur à l'Institut des hautes études commerciales de Tunis, a apporté un éclairage d'ordre économique sur la famille tunisienne :

«Les structures familiales sont directement et profondément affectées, dans les faits et dans le droit, par les difficultés auxquelles peut se trouver confronté le pays, de quelque nature que ces difficultés soient : pesanteurs économiques, aggravation des inégalités dans la répartition des revenus, chômage, précarité et exclusion mais également par la perte des repères identitaires ainsi que la recrudescence des actes et agissements attentatoires à la paix civile et à la sécurité, autant de faits de nature à engendrer des phénomènes extrêmement inquiétants voire graves, tels que l'échec scolaire, la dépendance à la drogue, la violence, l'extrémisme et l'absence de valeurs civiques».

Et de poursuivre qu'à d'autres égards, «face à ces mutations sociales, certaines familles éprouvent des difficultés à s'acquitter de leurs responsabilités et ont de plus en plus de mal à s'occuper des enfants et des personnes âgées et à aider les enfants à faire l'apprentissage de la vie en société».