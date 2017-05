Cote d'Ivoire: Début du jeûne, Adama Bictogo offre 12,5 tonnes de sucre aux musulmans

12,5 tonnes de sucre. C'est le don d'une valeur de près de 10 millions qu'a fait, les vendredi 26 et mardi 30 mai derniers, à la grande mosquée de la ville et à son domicile, Adama Bictogo, député d'Agboville-commune, aux musulmans des 25 mosquées de la ville, aux différentes structures de son parti, le Rdr et aux partis alliés du Rhdp que sont le Pdci-Rda, l'Udpci et le Mfa. Ces dons s'inscrivent dans le cadre du jeûne du Ramadan qui a commencé le samedi 27 mai dernier. Le vendredi 26 mai dernier, il a offert, à la grande mosquée, 3 tonnes de sucre aux 25 mosquées de la ville.

A cette occasion, l'Imam Diarra Ibrahim Khalil, imam de la grande mosquée, qui a réceptionné cet important don a adressé des prières de bénédiction à l'endroit du donateur. Après avoir fait ce don de 3 tonnes le vendredi 26 mai dernier, l'honorable Adama Bictogo vient d'offrir, le mardi 30 mai, cette fois 9 tonnes de sucre aux structures spécialisées de son parti et aux partis alliés au Rdr. Ce don d'une valeur de 10 millions de francs Cfa que vient d'offrir le député d'Agboville-commune devra être partagé entre les militants des 32 sections de la commune. A savoir : les secrétaires de sections, les commissaires politiques, le Rfr, le Rjr, la Cte, la Cei... du Rdr et le Pdci-Rda, l'Udpci et le Mfa. Adama Bictogo a voulu, par cet acte, d'une valeur totale de 12 millions Frs Cfa, soutenir coreligionnaires et militants pendant cette période de partage, d'aumône et de pénitence.

Notons que les journalistes ont aussi bénéficié des largesses du ministre qui leur a fait un important don de sucre. Le jeûne musulman, 4ème des 5 piliers de l'Islam, durera 29 ou 30 jours et aboutira à la fête du Ramadan ou Aïd-el-fitr. Cette célébration de 2017 correspond à l'année 1438 Hégire.