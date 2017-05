Cote d'Ivoire: Inauguration du centre de santé CMU de l'université Jean Lorougnon Guédé de Daloa

Notons que le centre de santé CMU de l'Université Jean Lorougnon Guédé est composé d'une pharmacie équipée en médicaments, d'une caisse d'entrée, d'une salle d'urgence, d'une salle d'infirmiers, d'un bureau d'entrée pour l'édition des bons Caisse nationale d'assurance-maladie (CNAM), de trois salles de mise en observation équipées de six lits, d'un bureau de consultation des médecins, d'une salle de soins, d'un laboratoire d'examens, d'un fauteuil dentaire de pointe et d'un personnel de 22 agents.

Avant la coupure du ruban, Jean-Claude Kouassi, a déclaré que cette phase de pilote vise 150 000 étudiants des établissements d'enseignement supérieur public et privé. Et d'indiquer, que cette phase de pilote a nécessité d'énormes sacrifices de la part du gouvernement ivoirien. Il a précisé que jusqu'à ce jour, le gouvernement a mobilisé la somme de 2, 2 milliards de FCFA pour la mise à niveau des 9 centres de santé universitaires.

Dans le cadre de la phase-pilote de la couverture maladie universelle (CMU), le ministre de l'emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, a procédé récemment, à l'inauguration du centre de santé universitaire de l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa. Ce, en présence des autorités administratives, politiques, traditionnelles , universitaires et des étudiants.

