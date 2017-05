Congo-Brazzaville: Doudou Copa en concert à la place Pigalle de Pointe-Noire

Haut lieu d'échange d'expériences entre praticiens, les rencontres organisées les 30 et 31 mai au… Plus »

Rappelons que Doudou Copa est un artiste qui sait profiter de son charme sur scène, il a expérimenté davantage sa voix, ses mots et ses mélodies pour le bonheur de ses fans. Ce concert du 03 juin, demeure un bon moment de détente musicale très intense et mouvementée.

Lors de ce concert, les ponténégrins auront la chance de savourer les morceaux de son dernier album « Posso », un joli album qui connait du succès dans les bacs et qui a permis à l'artiste d'avoir eu accès à tous les tremplins médiatiques, show radio, participations aux émissions télé etc.

Le 3 juin, Doudou Copa sera dans la ville océane pour livrer un concert exceptionnel à la place Pigalle. Cet artiste a un vrai sens de la scène, il marque toujours et profondément les esprits des mélomanes en assurant de beaux moments musicaux à la fois intimes et drôles.

Chacun de ses morceaux est un bonheur instrumental où la guitare et la voix se joignent autour des mélodies enivrantes et d'un chant suave. Les mélomanes se laissent envoûter par ses titres, ce qui lui permet d'une part, d'être toujours à la page et d'autre part, à truster le haut du tableau des artistes congolais.

Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la rumba congolaise sans pourtant évoquer le nom de Doudou Copa, car il est non seulement l'une des valeurs sûres de la musique congolaise mais également l'une des étoiles montantes de la nouvelle génération.

Ses refrains entêtants, ses paroles fines et ciselées, font de lui le digne fils des grands de la rumba congolaise, de Jean-serges Essous à Edo Nganga, de Célestin Nkouka à Kosmos Moutouari et de Youlou Mabiala à Pamélo Mounka.

