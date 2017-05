Celle-ci doit savoir que ces opérations sont les seules à pourvoir un potentiel candidat, des électeurs pour lui permettre de gagner le siège convoité, à moins de vouloir user de la fraude ou de la corruption.

Les opérations d'enrôlement des électeurs ont débuté à Kinshasa par quatre communes sur les 24 que compte la mégalopole. Les autorités de la Céni ont, en effet, promis de lancer progressivement ces dites opérations dans les autres communes restantes. Mais, sur le terrain, la situation est catastrophique car la population, du moins, une frange de la population ne réalise pas encore que ces opérations sont primordiales pour l'organisation des élections attendues en RDC.

Cette ignorance s'est manifestée lors de la caravane organisée, le samedi 27 mai 2017, par la Centrale électorale, pour lancer ces opérations dans la ville-province. Tout au long du trajet, vers Lukunga et Funa, certains Kinois- même ceux qui étaient censés être des lettrés- ont qualifié la Céni et les participants à cette activité, de tous les noms des oiseaux du monde. « Au lieu de nous amener l'argent, vous nous parlez d'enrôlement », ont scandé les uns alors que les autres ont montré le mauvais état de la route aux caravaniers à qui ils ont demandé de trouver une solution.

C'est le moment ou jamais !

La victoire, pour un potentiel candidat à n'importe quel scrutin, dépend, on le sait, du nombre d'électeurs enrôlés pour « son compte ». Donc, si dans « son compte », un candidat n'a pas un nombre suffisant lui permettant de gagner son siège, il ne pourra pas faire un miracle, à moins d'user de la tricherie ou de la corruption. En voyant donc cette position d'une partie de la population envers l'enrôlement des électeurs dont les opérations ont été lancées à Kinshasa, on se dit que les partis politiques et la société civile ont là de la matière, pour sensibiliser davantage leurs membres et la population tout entière. « Ils sont distraits aujourd'hui alors que certains autres appellent leurs membres à s'enrôler. On verra que demain, ils vont crier à la tricherie alors que les choses se dessinent maintenant », a soutenu un des caravaniers. Que les élections soient organisées en décembre prochain, comme le veut l'Accord signé en décembre 2016 ou plus tard, l'enrôlement des électeurs restent, a-t-il poursuivi, l'unique occasion qui permet à un candidat de « garnir son compte », en envoyant s'enrôler ses potentiels électeurs.

Pendant que la Céni s'apprête à lancer ces opérations sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa, il n'est pas encore tard, pour ces partis politiques et la société civile, de sensibiliser encore plus cette population, en lui expliquant que s'enrôler, qui est un devoir civique, constitue également un droit, pour permettre à la population de se doter des dirigeants de son choix, sinon, on aura rater ce virage et ce sera le crash.