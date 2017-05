Mali: Bientôt cardinal, l'archevêque de Bamako impliqué dans les «Swissleaks»

Or selon une bonne source, il s'était exprimé alors qu'il n'était pas encore nommé cardinal. Il avait même dit qu'avoir un cardinal au Mali était impossible, car la communauté était trop petite. Jean-Gabriel Diarra et Cyprien Dakouo auraient quant à eux refusé de s'exprimer.

En 2007, les comptes rassemblaient 12 millions d'euros répartis à parts égales entre les trois hommes. Dans les documents, on trouverait la trace de rencontres entre les trois ecclésiastiques et deux banquiers suisses, notamment pour se mettre d'accord sur un taux de rémunération de 5%. L'enquête affirme que ces fonds seraient toujours actifs sans être jamais apparus dans la comptabilité de la Conférence épiscopale.

Les comptes auraient été ouverts en 2002 au Crédit lyonnais de Monaco avant d'atterrir chez HSBC Genève, en Suisse. Ils appartiendraient à Mgr Jean Zerbo, archevêque de Bamako et chargé des finances de la Conférence épiscopale du Mali (CEM) à l'époque. Mais aussi à Jean-Gabriel Diarra, évêque de San, à l'ouest de Bamako, et ex-président de l'organisation ainsi qu'à Cyprien Dakouo, nommé secrétaire général de la CEM en 2004.

