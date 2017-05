Maroc: D'où vient le mouvement «Al Hirak» qui proteste à Al Hoceïma?

S'il existe un comité qui gère notamment la logistique, les manifestants assurent être unis et ne pas avoir de chef. Toutefois hier, le 30 mai, des figures féminines de la contestation ont émergé lors du rassemblement. Nawal, une mère de quatre enfants, s'est emparée du micro et a harangué deux heures durant la foule de manifestants.

L'arrestation et le transfèrement à Casablanca de leur leader Nasser Zefzafi ainsi que des principaux cadres du mouvement a provoqué, semble-t-il, un certain flottement au sein de l'organisation.

Dans le Rif marocain, la ville d'Al Hoceïma a été secouée par une nouvelle manifestation d'envergure hier soir, le 30 mai. Les protestataires réclament depuis six mois des aides pour améliorer la situation socio-économique dans cette ville portuaire enclavée du nord-est du pays. Le mouvement citoyen « Al Hirak » mobilise une large partie des habitants de la ville. Que sait-on de ce mouvement et de son organisation ?

