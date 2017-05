Congo-Kinshasa: Crise dans le Kasaï - Le Fonds humanitaire disponibilise une enveloppe de 3 millions de dollars

Il est difficile, sinon dangereux, d'exploiter la situation d'insécurité et les exactions dont souffrent… Plus »

Il est rappelé qu'il y a quelques semaines, le Fonds central pour les interventions d'urgence (CERF) et le Fonds Humanitaire pour le RDC avaient alloué près de 10 millions de USD pour financer les premières interventions d'urgence dans la région. Fin avril 2017, note Ocha, un appel d'urgence d'un montant de 64,5 millions de USD avait été lancé par la communauté humanitaire pour répondre à la crise dans la région du Kasaï qui touche désormais 8 des 26 provinces que compte la RDC. En mars dernier, le Start Fund du Royaume-Uni avait alloué près de 360 mille USD aux ONG Action contre la faim et Christian Aid pour apporter une assistance aux personnes retournées de la province du Kasaï.

Ocha a, par ailleurs, indiqué que de plus, la Suède venait d'allouer 230 mille dollars USD à l'ONG Save The Children pour financer des projets de protection de l'enfant et 575 mille USD au Norwegian Refugee Council (NRC) pour une intervention en éducation d'urgence.

Cette enveloppe, a expliqué ce document, financera des activités dans les domaines de la protection, des soins de santé primaire et de la logistique, menées notamment par le Programme alimentaire mondial (PAM) et des ONG.

