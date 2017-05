communiqué de presse

Nous, membres du Réseau des Journalistes Observateurs de l’Industrie de la Nicotine et du Tabac (REJOINT), un regroupement indépendant et informel de journalistes et professionnels des médias du continent africain,

- Réaffirmons notre engagement en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD) tels que adoptés par les Etats membres des Nations Unies en Septembre 2015

- Insistons sur la nécessité d'une information et d'une communication constantes sur les dangers liés à l’usage du tabac dans nos sociétés respectives,

Conscients de la pertinence de la lutte anti-tabac notamment auprès des populations les plus vulnérables du continent,

- Rappelons, en particulier, l'Objectif 17 des ODD visant à entreprendre des "Partenariats pour atteindre les objectifs"

Appréciant les différents efforts consentis de part et d’autre par les acteurs de l’industrie du tabac pour en réduire les impacts négatifs sur nos sociétés, Conformément aux recommandations de notre séminaire tenu à Bamako les 19 et 20 mai 2017 autour du thème « L’Avenir de l’Industrie du Tabac : Un Monde Sans Fumée et ses Enjeux en Afrique »,

Soucieux de mettre en place une véritable plateforme de communication, et d’échanges entre les différents acteurs de l’industrie du tabac, Attachés aux valeurs éthiques et déontologiques de notre métier qui exigent une impartialité totale sur le débat entre différents acteurs de l’industrie du tabac,

- Apprécions à leur juste valeur les efforts consentis pour réduire chez les adultes la nocivité du tabac et développer des solutions alternatives moins nocives pouvant conduire à une action plus solide de lutte anti -tabac,

- Encourageons le grand public, les décideurs, les industriels du tabac, les organisations anti-tabac, les médias et tous les autres acteurs à initier un vaste débat autour de tous les enjeux liés au tabac y compris sanitaire, économique, sécuritaire, politique, etc…. Sensibles à la date symbolique du 31 mai célébrant la journée mondiale sans tabac à travers le monde,

Nous en appelons à :

- Un dialogue inclusif entre tous les acteurs de l’industrie du tabac pour trouver les solutions les meilleures pour chacune des parties prenantes à ce dialogue (consommateurs, régulateurs, organisations anti-tabac et industrie du tabac)

- Une implication accrue des médias du continent pour poser un débat inclusif autour des enjeux liés à l’industrie du tabac,

- Assurer une protection totale et entière pour nos enfants et jeunes adolescents face aux dangers du tabagisme.