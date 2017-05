Sénégal: Taxes sur le tabac - Une hausse d'à peine 0, 80 dollar pourrait générer 141 milliards de plus (OMS)

Dakar — Une augmentation d'à peine 0, 80 dollar par paquet de cigarette sur les taxes sur le tabac par les gouvernements pourrait accroître de 141 milliards de dollars les recettes que collectent annuellement les Etats dans le cadre des droits d'accise sur ce produit, estime l'OMS.

"Les gouvernements collectent presque 270 milliards de dollars (US $) de recettes grâce aux droits d'accise sur le tabac, mais ce montant pourrait croître de plus de 50 % et générer 141 milliards supplémentaires en augmentant les taxes sur les cigarettes d'à peine 0,80 dollar (US $), soit un dollar international, par paquet dans tous les pays", indique l'organisation dans un communiqué de presse.

A l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, l'Organisation mondiale de la santé a publié son tout premier rapport sur ce produit et son impact environnemental.

Selon ce rapport, "l'augmentation des recettes fiscales sur le tabac renforcera la mobilisation des ressources nationales et créera la marge budgétaire nécessaire pour que les pays atteignent les priorités de développement définies par le Programme de développement durable à l'horizon 2030".

"Le tabac est un obstacle majeur au développement dans le monde entier", a déclaré le Dr Douglas Bettcher, directeur du Département Prévention des maladies non transmissibles de l'OMS.

"Les décès et les maladies imputables au tabac sont des facteurs de la pauvreté. En effet, les soutiens de famille ne peuvent plus travailler, les maigres ressources sont consacrées à l'achat de produits du tabac plutôt qu'à l'alimentation et aux fournitures scolaires, et les familles sont forcées de payer pour des dépenses médicales", a t-il ajouté.